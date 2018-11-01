“NISSAN Özel Asistanım” yol yardım hizmetlerini bir adım öteye taşıyor

Japon otomotiv devi NISSAN’ın Europ Assistance ile yaptığı iş birliğiyle sürücüler, yolda yaşadıkları aksiliklerden evdeki acil durumlara kadar tüm ihtiyaç anlarında NISSAN Özel Asistanım’ı arayarak yardım alabilecek. Toplamda 32 farklı hizmeti barındıran NISSAN Özel Asistanım; araç, ferdi ve konut yardım hizmetlerinin yanı sıra bilgi servisi olmak üzere 4 farklı kategoride çözüm sunacak.

Araç yardım hizmeti, aracın çekilmesinden lastik değişimine, aracın olduğu yerden kurtarılmasından ikame araç sağlanmasına kadar pek çok yardım hizmetini kapsarken; ferdi hizmetler yaralanma ve hastalık durumlarıyla doğacak gereksinimlerde devreye giriyor. “NISSAN Özel Asistanım”, doktor veya ambulans gönderilmesinden anahtar, tesisat ve elektrik işlerine kadar birçok konut hizmetini kapsıyor.

NISSAN Türkiye Genel Müdürü Sinan ÖZKÖK yaptığı değerlendirmede NISSAN Özel Asistanım hizmetinin standart bir yol yardım hizmetinden farklı olduğunu belirterek, “NISSAN Özel Asistanım araç yardımın yanı sıra, ferdi yardım ve konut yardım hizmetlerini de içeren premium bir yol yardım hizmetidir. Bu hizmeti Europ Assistance gibi güçlü bir iş ortağıyla hayata geçirdik. Müşterilerimizin en iyi hizmeti en uygun koşullarda almasını sağlamak için çalışıyoruz. NISSAN sahiplerine sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Europ Assistance Genel Müdürü Cenk Saffet KESKİNEL yaptığı değerlendirmede “NISSAN Özel Asistanım ile araç sahiplerimiz nerede olursa olsun; 7/24 ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız. NISSAN Özel Asistanım ile yol yardım ayrıcalıklarından NISSAN sahipleri araçların yaşından bağımsız olarak dijital yol yardım takip teknolojisiyle tam zamanında faydalanılabilecektir.” dedi.

NISSAN Özel Asistanım; yol, kaza ve hava durumu bilgilerini içeren gelişmiş bir bilgi yönetim sistemine de sahip. Bu sayede restoran, seyahat, konaklama, sağlık kuruluşları, döviz kurları, hayvan bakımı gibi farklı alanlarda ihtiyaç duyulabilecek bilgilere kolayca erişim sağlanabiliyor. Tercüme ve çiçek gönderme gibi asistan hizmetleri de NISSAN Özel Asistanım’ı ayrıcalıklı kılan hizmetler arasında yer alıyor.