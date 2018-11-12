Nissan, St. Petersburg’da yeni Ar-Ge tesisi kurdu

Otomobil markaları yatırımlarını giderek arttırıyor. Ülkelere açılan tesisler ile ülkelerin alt yapısına göre araçlar üretmek isteyen markalara Nissan’da katıldı. Nissan, St. Petersburg’da açtığı bu tesiste, kendisi için büyük bir pazar olan Rusya’ya özel araçlar geliştirmek için çalışacak. Rusya’nın soğuk iklimi ve zorlu yollarına uygun olarak düzenlenecek otomobillerde, kaza anında devreye giren yeni Era Glonass sistemini sunan marka, bu sayede en hızlı şekilde ambulans talebinde bulunulmasını da sağlayacak.

120 araştırmacı

Nissan’ın yeni Ar-Ge merkezi St. Petersburg’un Primorsky bölgesinde yer alıyor. Toplamda 4170 metre kare olan tesiste şu an da 120 kişi çalışıyor. Yapılacak olan çalışmalar ile bu sayıyı 200’e çıkartmayı düşünen Nissan, yerel üreticilerin de üretim kapasitelerinin arttırılması için çalışmalarda bulunacak. Rusya’da üretilen Nissan X-Trail modelinin daha etkin üretilebilmesini sağlamaya çalışan marka, St. Petersburg’da bulunan fabrikada lazer teknoloji sayesinde artık daha kusursuz üretim yapacak.