NISSAN Türkiye'den rekor pazar payı

Japon otomotiv devi NISSAN, binek araçlarda pazar payı ve marka sıralamasında Ekim ayını 2. tamamladı. Binek araçlarda %9,5 Pazar payı elde eden NISSAN, QASHQAI, X-TRAIL, JUKE, MICRA modelleri kendi segmentlerinde en çok satılan ürünler oldu.

NISSAN’ın Ekim ayı performansını değerlendiren NISSAN Türkiye Genel Müdürü Sinan ÖZKÖK; “Elde ettiğimiz başarıda, müşterilerimize en iyi ürünü en ideal koşullarda sunma çabamızın, onların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte hazırladığımız %0 finansman kampanyasının etkisi yüksek. Özellikle SUV segmentindeki liderliğimizi perçinleyen bu başarı, müşterilerimizin bize ve ürünlerimize olan güveninin bir göstergesi. Önümüzdeki iki ayda da ÖTV ve KDV indirimlerini tamamıyla fiyatlarımıza yansıtarak ve müşterilerimize en ideal koşulları sunarak tüketici faydasını en üst seviyede tutacağız.” dedi.

Sınıfının öncüsü ve lideri kompakt SUV modeli QASHQAI, Ekim ayında tüm pazarda en çok satan 4. model oldu. NISSAN’ın vazgeçilmez şehir otomobili MICRA, B-Hatchback segmentindeki liderliğine ek olarak tüm segmentlerde en çok satan 9. model oldu. NISSAN’ın D-SUV modeli X-TRAIL ve B-SUV modeli JUKE da kendi segmentlerinin en çok satan modelleri oldu.

Ekim ayında toplam otomobil pazarında 1652 adetlik satışla %7,7 pay elde eden NISSAN Türkiye, bu alanda da bu zamana kadarki en yüksek pazar payını elde ederek, marka sıralamasında 5. sırada yer aldı.