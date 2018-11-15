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Öğrencilere trafik eğitimi Bursa’daydı

TOSFED Kadınlar Kurulu tarafından düzenlenen ‘Velinin Karnesi Nasıl?’ sosyal sorumluluk projesi, 13 Kasım Salı günü Bursa'da Alaattinbey Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ve Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda devam etti.

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Kadınlar Kurulu üyeleri Yeşim Bostancı, Beyza Avcıoğlu, Ayşın Uysal, Emire Cantürk Eren, Didem Kargın, Elif Erkurt ve Yasemin Toker, sporcular Tuğkan Erden ve Sevi Akal ile öğrencilere trafik güvenliği ve otomobil sporları ile ilgili temel bilgiler verirken, okullarda Ford Fiesta ST yarış otomobili sergilendi.
 
İlköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerler Bursa ve İstanbul'un ardından 2019 yılında da farklı illerde devam edecek. Seminerlerin sonunda, belirlenecek 20 veliye TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde, uzman eğitmenler tarafından ücretsiz ileri sürüş teknikleri eğitimi verilecek.2018-2019 öğretim yılında geniş kapsamlı olarak devam etmesi için çalışmaları devam eden projenin, 2019 yılı sonuna kadar 5.000 ilköğretim öğrencisine ulaşması hedefleniyor.
 

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