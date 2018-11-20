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Opel elektrikli ulaşıma yatırımlarına devam ediyor

Avrupa Birliği Kalkınma Fonu’ndan destek alan proje, Opel’in Pace! stratejik planında belirlediği elektrikli ulaşımda öncü rol oynama hedefinin bir parçası

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Opel’in genel merkezi Rüsselsheim’daki Mühendislik Merkezi, elektrikli ulaşım için bir laboratuara dönüşüyor: Marka, geleceğin ideal elektrik şebekesi üzerine araştırmalar yapacak. “E-Mobility-LAB Hessen” adlı, üç yıl sürecek araştırma, Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Fonu ve Hesse Ekonomi, Enerji, Ulaşım ve Kalkınma Bakanlığı desteği ile hayata geçirilecek. Proje kapsamında Opel Mühendislik Merkezi’ne elektrikli araçlar için akıllı şarj ve altyapı sistemleri kurulacak.
 
Proje Kapsamında Mühendislik Merkezi’nin oluşturulacak elektrikli araç filosuna enerji sağlayacak toplam 160 şarj istasyonu kurulacak. Bu ağ üzerinde kapsamlı simulasyonlar ve farklı senaryolar ile araştırmalar yapılacak. Böylece gerçekçi verilere dayanan sonuçlar elde edilecek.
 
Proje, Opel’in Pace! stratejik planında belirlediği elektrikli ulaşımda öncü rol oynama hedefinin bir parçası. Alman otomobil üreticisi 2020 yılında ürün gamında dört elektrikli modeli sunmaya başlayacak. Bu modeller üstün sürüş keyfi sunarken aynı zamanda da elektrikli araçlara olan talebi de artıracak. 2024 yılında ise Opel, ürün yelpazesindeki her modelde elektrikli seçeneği sunacak. 
 
Opel CEO’su Michael Lohscheller: “Opel planlandığı şekilde elektrikleniyor. Rüsselsheim’daki Mühendislik Merkezi’mizde gerekli şarj altyapısını hayata geçirirken aynı zamanda da uygun altyapının oluşturulması için yetkililerle ve resmi görevlililerle işbirliği yapıyoruz. Şu çok açık: Elektrikli ulaşımın başarılı şekilde hayata geçmesi için araç ve şarj altyapısı gelişiminin aynı anda, uyum içinde ilerlemesi gerekiyor” dedi.
 
Böylece Opel proje paydaşları, şarj davranışları ve şebeke gelişimi ihtiyaçlarına yönelik kritik öngörüler elde edecek. Şarj akımı ve süresi akıllı bir sistem aracılığı ile geliştirilen araçların kullanımına uygun şekilde ayarlanacak. Akıllı altyapı sistemi sayesinde, gerekli yüksek enerji ihtiyaçları mevcut elektrik şebekesinde sadece ufak bir geliştirme ile tüm elektrikli araç filosunun şarj ihtiyacı karşılanabilecek.

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