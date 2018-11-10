Opel, “Pace! Planı”nın birinci yılını başarıyla tamamladı

Opel önümüzdeki dönemde kârlı, elektrikli ve küresel olacak. Tüm bunlardan çalışanlarımız gurur duyabilir. On iki ay gibi kısa sürede şirketimizi yeniden şekillendirdik ve düşünme tarzımızı değiştirdik. 2018’in ilk altı ayında 502 milyon euro kâr açıkladık ve başarıyı sürdürülebilir kılmak için yoğun şekilde çabalıyoruz” dedi.

Opel, sürdürülebilir ekonomik başarısını sağlayan unsurlardan biri olarak şirketin her alanda rekabet gücünü artırmasını gösteriyor. Marka, Groupe PSA çatısı altında bulunmasının faydalarından her geçen gün daha fazla yararlanıyor. Grubun farklı güç sistemlerini paylaşan yeni platformları yüzde 50 oranında daha verimli şekilde geliştirildi ve aynı zamanda da kaliteyi bir üst seviyeye taşıdı. Şirketin diğer alanlarında da geniş sinerji fırsatları yakalandı.

Diğer taraftan Opel’in Rüsselsheim Mühendislik Merkezi, Groupe PSA’nın AR-GE ağında önemli görevler üstlenerek konumunu güçlendirdi. 15 yetkinlik merkezi, aralarında koltuklar, yakıt hücreleri ve gelişmiş sürüş destek sistemleri de bulunduğu teknolojileri tüm grup markaları için geliştirecek. Ayrıca, Opel mühendisleri yeni hafif ticari araçların ve yeni nesil dört silindirli benzinli motor ailesinin de geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Opel, Artan Elektrikli Araç Sayısı İle CO2 Hedeflerini Yakalayacak

Opel, 2020 yılında dört modelde elektrikli seçenek sunacak. Tamamen elektrikli Corsa ve Opel’in ilk Plug-in-Hybrid modeli Grandland X bunlardan sadece ikisi. Bu otomobiller Opel’in model atılımında kritik rol oynayacak.

Marka önümüzdeki iki yıl toplam sekiz yeni modeli pazara sunacak. 2024 yılında ise her Opel modelinde elektrikli seçenek bulunacak. Lohscheller: “model atılımımız Avrupa Birliği’nin koyduğu zorlu CO2 sınırlarını yakalamamızı sağlayacak” dedi. Ayrıca Opel şirketin başkenti Rüsselsheim’daki paydaşları ile birlikte şehrin şarj altyapısının geliştirilmesi girişimine de katkı sağlayacak.

Pazar Payını Artırmak İçin Hafif Ticari Araçlara Odaklanacak

Opel, kârlı hafif ticari segmentine yoğun şekilde odaklanıyor. Orta vadede, şirket hafif ticari segmentlerindeki pazar payını binek segmentindeki seviyesine çekmeyi hedefliyor. Bu hedef yenilenen ürün yelpazesi ile elde edilecek. Yeni Opel Combo lansmanından çok kısa bir süre sonra prestijli “Avrupa’da Yılın Hafif Ticari Aracı” ödülünü kazandı. Eylül ortasından günümüze yeni model 25 bin adet sipariş aldı. Bu rakam bir önceki modelin 2017’de gerçekleşen toplam satışını geçiyor. Bu modeli 2019’da yeni Vivaro takip edecek.

Opel CEO’su Michael Lohscheller Pace! planının uygulanmasının tüm şirket için birincil öneme sahip olduğunu vurguladı ve ekledi: “Tüm çabamızı Pace! planını hayata geçirmek için ortaya koyacak ve Alman markası olarak sürdürülebilir başarıyı yakalacağız.”