Opel’in 2024’ten sonra tüm araçları elektrikli olacak

Opel tam 6 yıl önce piyasadaki ilk elektrikli otomobili olan Ampera’yı piyasaya sürdü. Fakat sunduğu teknoloji beklentilerin çok gerisindeydi ve kendi geçen bu 6 yılda geliştirmedi. GM döneminde Opel’in geliştirme faaliyetleri için yeterli kaynağı bulamaması, yanlış pazarlama stratejileri Opel’in çok kötü günler geçirmesine neden oldu. PSA tarafından satın alınan Opel, hayatında ilk defa kar etmiş ve gelecek için yeni işlere yelken açmış oldu. Bu gelişmelerin ışığında PSA’nın alt yapı imkanlarını da kullanan Opel, artık çok daha hızlı gelişecek.

2024’ten itibaren tüm Opel serileri elektrikli olacak

Opel’in bu hızlı yükselişinde büyük gelişmeler yaşanıyor. Opel, PSA grubunun alt yapıları sayesinde tüm modellerinde elektriklenmeye başlıyor. Tamamen elektrikli ve Plug-in Hibrit sisteme sahip modeller ortaya çıkartacağını söyleyen Opel, gelecekte CO2 emisyonlarını azaltma konusunda lider konumda yer almak istiyor. Modellerindeki karmaşıklığı azaltarak daha keskin modeller ortaya koyacak olan Opel, geçmişte sadece 2 platforma sahipti. Günümüzde PSA ile ortak 9 ayrı platformu kullanabilecek olan Opel, bu sayede geliştirme maliyetlerini minimuma indirmiş olacak ve PSA ile benzer teknolojileri kullanarak daha kaliteli otomobiller sunabilecek.

Yeni platformların Opel’in özgürlüğü demek yanlış olmaz. Artık Peugeot, Citroen, DS markalarının alt yapısı, kalitesini benimseyebilecek olan Opel, aynı zamanda bu markaların fabrikalarında üretime de geçebilir. Bu sayede üretim maliyetlerini de düşürecek olan marka, PSA grubunda iç rakip olmayacak onun yerine Opel’e uzaktan ya da yakından dokunan insanların aklını daha kolay çelmeyi başaracak. Kamyonet, SUV konusunda Citroen ve Peugeot’tan destek alan Opel, Coupe ve Convertible araçlarında kendi platformlarını revize ederek kullanabilecek. B ve C segmenti otomobilleri için de EMP2 isimli PSA grubu platformunu kullanacak olan marka, tahminlerimize göre ilk olarak Mokka X modelini elden geçirip 2020 yılında tamamen yeni motor seçenekleri, hatta hibrit versiyonu ile piyasaya sürecektir. GT X konseptine benzer bir şekilde üretilmesi beklenen otomobilin tamamen elektrikli bir versiyonu da ansızın ortaya çıkabilir.