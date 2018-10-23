Opel'in en lüks modeli olan Insignia'nın en yüksek donanım seçeneği olan Exculusive seçeneğini test ettik. D segmenti otomobiller üst sınıf lükslerini sunmaya devam ediyorlar. Ülkemizde de oldukça sevilen modeli olan Insignia'nın yeni donanımı olan Exculusive donanımını 1.6 litre dizel otomatik motor ile test ettik.