Opel'in en lüks modeli olan Insignia'nın en yüksek donanım seçeneği olan Exculusive seçeneğini test ettik.
D segmenti otomobiller üst sınıf lükslerini sunmaya devam ediyorlar. Ülkemizde de oldukça sevilen modeli olan Insignia'nın yeni donanımı olan Exculusive donanımını 1.6 litre dizel otomatik motor ile test ettik.
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