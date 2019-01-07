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Otomobile dev ekran koydular

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Byton, geçen yıl tanıttığı konsept otomobilin üretim versiyonunu CES fuarında gösterdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Çinli elektrikli otomobil üreticisi Byton, kurulduğu günden bu yana ses getirmeye devam ediyor.

Konsept modelinde kullanılan 48 inçlik ekranla dikkat çeken marka, üretim modelinde de bu ekranı kullanacağını gösterdiği otomobil ile doğrulamış oldu. Bunun dışında direksiyon simidi üzerinde de dokunmatik bir ekran yerleştiren marka, bu ekranların test aşamasından sonra kesin üretime geçeceğini söylüyor.

Dünya üzerinde kullanılan en büyük otomobil ekranı, Byton’ın ön camının hemen altında yer alıyor. Direksiyon üzerinde ve ortada yer alan dokunmatik alan ile kontrol edilecek olan bu ekran, sürücü dikkatini en az dağıtacak şekilde tasarlandı. Araç hava yastığının üstüne monte edilen ekran ise 7 inç boyutunda. Orta konsoldaki 8 inç ekranla aynı görevi yapan direksiyon üzerindeki ekran ise bize biraz korkutucu göründü.

Byton’ın M-Byte modelinde kullanılan bu sistemler, eski nesline göre çok fazla geliştirilmiş. Bu gelişim ile fiziksel tuşlara tamamen veda eden otomobil, güvenliği sağlamak için iç mekanda sürücü izleme kamerasına sahip. Bu sayede sürücünün hareketlerini izleyen otomobil, kaza riskini de en aza indirmeye çalışıyor. Son olarak durur vaziyetteyken 12 dereceye kadar dönebilen ön koltuklara sahip olan araçta yüz yüze görüşmek için bedeninizi zorlamak zorunda olmayacaksınız.

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