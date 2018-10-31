Otomobillerde ÖTV indirimi uygulandı

Otomobillerde yer alan ÖTV sisteminde 1600 cc altındaki araçlara 15 puanlık ÖTV indirimi geldi. Bu sayede en yüksek dilimde ÖTV oranı %60 olan otomobilin ÖTV'si %45’e düşecek. En düşük değer olan %45'lik ÖTV değeri ise %30'a düşecek. Otomobil satışlarında ivmelenmeye neden olacak bu gelişme yıl sonuna kadar sürecek. Ticari araçlarda da KDV oranı %18'den %1'e indirilecek. Bu sayede otomobil sektöründe yılın son 2 ayında büyük bir ivmelenme bekleniyor.