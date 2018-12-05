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Peugeot 508'e EuroNCAP'ten 5 yıldız

Peugeot’un yenilenen sedanı 508, EuroNCAP çarpışma testinden 5 yıldızla ayrıldı

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Sedan segmenti hızla yenilenirken, Peugeot’ta bu yenilenmede 508 modeliyle bizleri karşıladı. Yenilenen Peugeot 508, tamamen yeni yüzü, yeni teknolojileri ile dünya basınından çok fazla övgü aldı. Bu değişimin ardından 508’in girdiği EuroNCAP testi de beklenilen kadar iyi sonuçlandı. Peugeot 508 modeli EuroNCAP çarpışma testinden 5 yıldızla ayrıldı. 

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