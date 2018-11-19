Peugeot, Çin’de yeni Peugeot 508L modelini tanıtıyor

Peugeot, pazara özgü modelleriyle Çin pazarına yatırım yapmaya devam ediyor. Peugeot’nun Çin pazarına verdiği önemin altını çizen Peugeot CEO’su Jean-Philippe Imparato yapmış olduğu değerlendirmede: “Yeni Dongfeng Peugeot 508L, Peugeot’nun öncelikli pazarı olan Çin pazarındaki yeni amiral gemisi görevini üstleniyor. Yeni marka sloganımızı ‘Kalp atışını hisset’ olarak belirledik. Guangzhou fuarında tanıttığımız yeni marka sloganımız sadece Çin pazarına yönelik iddialı hedeflerimizi yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda sınıf atlama stratejimizi ileri ve teknoloji ve deneyimlerimizle destekleyerek Çinli müşterilere üstün özelliklere sahip araç sunma isteğimizi yansıtıyor” dedi.

Yeni Peugeot 508, D segmentine yönelik küresel bir model olarak geliştirildi. Sedan ile başlayan ve station wagon ile devam eden model sonbahar 2019 itibariyle benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle pazara sunuluyor olacak. Çin'de bulunan Wuhan fabrikasında üretilen yeni Dongfeng Peugeot 508L sedan Çin pazarına uyarlanmış özel bir versiyon olarak küresel Peugeot 508 programına dahil oluyor.

Pazara özgü tasarımı Peugeot tasarımcılarıyla Çin merkezli tasarımcıların işbirliğini yansıtıyor. Çinli tüketicinin iç mekan genişliği, statü ve teknoloji beklentisini karşılamak üzere verilen 508L ismi “Lüks” (Luxury ), “Uzun” (Long) ve “En güncel Teknoloji (Latest Technology) kelimelerini temsil ediyor.

Çin’deki D sdan pazarının beklentilerini karşılamak için otomobilin uzunluğu toplamda 100 mm artarak 4.856 mm’ye ulaştı. Söz konusu artışın 55’si dingil mesafesinden kaynaklanırken 508L 2.848 mm dingil mesafesiyle özellikle arka koltuk yolcularına daha fazla diz mesafesi sunuyor. Yeniden ölçeklendirilen kapılar sayesinde araca biniş-inişler kolaylaştırılırken geleneksel tarzdaki bagaj yapısı Çin pazarına özel statü modelinin zarafetini ve şıklığını tamamlıyor.

Yeni Dongfeng Peugeot 508L’de Huawei tarafından geliştirilen araç içi bağlanabilirlik çözümünü kullanırken aynı zamanda IoT OceanConnect platformundan yararlanan bu segmentteki ilk araç olmasıyla dikkat çekiyor. 508 üretim programından aktarılan Peugeot i-Cockpit® benzersiz bir sürüş deneyimi sunarken, güncel Peugeot modellerinde olduğu gibi kokpit tasarımını; kompakt boyutlu direksiyon simidi, 10 inçlik dokunmatik HD ekran ve 12 inçlik tamamı dijital yükseltilmiş gösterge paneli gibi özellikler tamamlıyor.

2019'un ilk çeyreğinde satışa sunulacak olan yeni Dongfeng Peugeot 508L; 301, 308 ve 408 gibi sedan modellerin yanı sıra 2008, 3008, 4008 ve 5008 gibi SUV modellerle birlikte markanın Çin pazarındaki ürün gamını tamamlayacak.