Pirelli 2019 Formula 1 sezonu lastik seçimlerini açıkladı

Gelecek yıl her yarışta sadece üç P Zero rengi olacak. Bunlar, her Grand Prix’de sert, orta ve yumuşak lastik seçimlerinin göstergesi olarak daima sırasıyla beyaz, sarı ve kırmızı olacak. Ancak bu yeni uygulama, sadece üç hamur olması anlamına gelmiyor.

Onun yerine sert, orta ve yumuşak hamurlar her pistin farklı özelliklerine uyacak şekilde değişiklik göstermeye devam edecek. Örneğin, Monako’nun Kırmızı yumuşak hamuru, Silverstone veya Suzuka’daki Kırmızı yumuşaktan ciddi ölçüde farklı olacak. Yumuşaktan serte kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak hamurların tam sayısı, FIA’dan homologasyonların alınmasının ardından Aralık ayında duyurulacak.

Pirelli, gelecek yıl her yarıştan önce hafta sonu tam olarak hangi hamurların sert, orta ve yumuşak seçimler olduğunu açıklayacak. Bu yeni sistem, ortalama izleyicinin lastikler arasındaki farkı anlamasını kolaylaştırırken bir yandan da daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenlere hangi spesifik hamurların kullanıldığını öğrenme olanağı verecek.

Cinturato orta ve tam ıslak zemin lastiklerinin renkleri ise gelecek yıl değişmeyecek ve yine sırasıyla yeşil ve mavi olacak.

Mario Isola, Pirelli Otomobil Yarışları Başkanı – “Takımlar, FIA ve Formula 1 ile bu konudaki görüşmelerimiz bir süredir devam ediyor. Bu değişimin ardında tüm lastiklerin özellikle televizyon için daha kolay tanınır ve açıklanabilir hale getirilmesi, aynı zamanda her yarışta hangi spesifik hamurların kullanıldığının da açıkça gösterilmesi fikri yatıyor.”