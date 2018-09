Pirelli P Zero World mağazası Monte Carlo’da açıldı

Amiral mağazaların adı, Pirelli’nin imzası olan ultra yüksek performanslı lastik serisinden geliyor. Dünyanın en arzu edilen yol otomobillerinde ve Formula 1 araçlarında kullanılan P Zero lastikler, İtalyan şirketinin sportif mirasını vurguluyor. Monte Carlo, Los Angeles ve Münih’in ardından dünyadaki üçüncü ve Avrupa’daki ikinci P Zero World mağazasına ev sahipliği yapıyor.

Pirelli için P Zero World, otomobilleri için özel olarak tasarlanmış lastikler kadar aynı seviyede üstün hizmeti hoş karşılayan ve şık bir ortamda arayan Prestij müşterilerine, başka bir deyişle spor veya lüks otomobil sahiplerine odaklı bir mekanı temsil ediyor. P Zero World mağazası; Formula 1 lastiklerinden ikonik Pirelli takviminde kullanılan görsellere kadar Pirelli’nin öne çıkan mükemmellik alanlarını vurguluyor. Pirelli, dünyanın premium ve prestij otomobil üreticilerinin büyük çoğunluğuna orijinal ekipman tedarik ederken P Zero World de birbirinden çok farklı ama aynı kalite, zarafet ve performans standartlarını paylaşan markaların mükemmel buluşma noktası oluyor. Pirelli, bu elit sektörün tartışmasız lideri olmanın yanı sıra şirketin kurumsal stratejisinin merkezinde yer alan yüksek değer dünyasının tepesindeki Lamborghini, McLaren, Dallara ve Pagani Automobili gibi iş ortaklarının tek tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Üçüncü P Zero World mağazasının adresi olarak Monte Carlo’nun seçilmesi kolay bir karar oldu zira Monaco Prensliği spor ve lüks otomobillerde Avrupa’nın başkenti sayılıyor. Yeraltındaki mağaza, altı hektarlık yapay bir adanın inşa edildiği ve Monaco’ya yepyeni yüzer bir bölge kazandıracak alanın karşısında yer alıyor. Başka bir deyişle, Monaco Prensliği’nin kalbinde, dünyanın en etkileyici otomobillerini izlemek için ideal konumda bulunuyor. Monte Carlo’daki yeni P Zero World mağazası 900 metrekarelik alanda ayrıca Pirelli’nin prestij müşterileri için özel lastik değişimi, vale servisi ve otomobillere Waxguard bakımı gibi hizmetler de sunuyor. P Zero Trofeo R gibi motor sporları ürünlerinden motosiklet, bisiklet ve klasik otomobiller için Pirelli Collezione lastiklerine kadar tüm Pirelli lastik yelpazesi sadece P Zero World mağazalarında görülebiliyor.

Pirelli Ticari ve Operasyonel Pazarlama Başkanı Gaetano Trezza şöyle konuştu: “P Zero World konsepti; ürün, hizmet, teknoloji ve marka olmak üzere dört temel unsuru esas alıyor; Pirelli de bu sayede yüksek değerli sektörde liderliğini sürdürebiliyor ve dünyanın en önemli otomobil üreticileri ile ilişkilerini geliştirebiliyor. P Zero World, şirketimizin DNA'sını maksimum etkiyle temsil ederken en ileri dijital teknolojisiyle de benzersiz bir müşteri deneyimi sunuyor. Pazardaki konumumuz şimdi Monaco'da yeni bir amiral mağaza ile vurgulanıyor. Los Angeles, Münih ve Monte Carlo'nun ardından P Zero World için yeni destinasyonumuz Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai olacak.”

Pirelli Fransa CEO’su Matthieu Brinon da şu yorumda bulundu: “Üçüncü P Zero World mağazasını Monaco’da açma kararı, Pirelli'nin Fransa pazarındaki perakende geliştirme stratejisine mükemmel bir şekilde entegre oldu. Yüksek değer sektöründe ciddi büyüme sergileyen bu pazarda 18 inç ve üstü lastikler son dört yılda iki kattan fazla artış gösterdi. Bu açıdan bakıldığında P Zero World, Pirelli ile son kullanıcılarını yüksek değer ve özel hizmetlere adanmış mekanlarda ve bu durumda Monte Carlo ve Cote d’Azur’un doğal uyumu içinde bir araya getirmek bakımından ideal bir ortam sunuyor.”

P ZERO YOL DENEYİMİ

Mağazanın açılışı, ilk defa sokaklarda gerçekleşen P Zero Yol Deneyimi (P Zero Road Experience) etkinliğine katılan 40'tan fazla süper otomobilin geçit töreniyle kutlandı. P Zero Yol Deneyimi (P Zero Road Experience), yaklaşık 10 yıl önce Fransa'da doğmuş ama şimdiye dek hep pistlerde gerçekleşmişti. En yeni amiral mağazanın Monte Carlo'da açılışı onuruna ilk kez normal yollarda, efsanevi Monte Carlo Rallisi'nin etaplarına uygun olarak düzenlendi. Yolların bu okazyon için kapatılması ve Roger Dubuis ile Lamborghini gibi değerli iş ortaklarının desteği sayesinde katılımcılar Pirelli deneyimini en mükemmel şekilde yaşayabildiler.

MV AGUSTA DRAGSTER 800 RR PIRELLI

Monte Carlo’daki P Zero World mağazasının açılışında MV Agusta ve Pirelli Design’ın en yeni kreasyonunun dünya prömiyeri de gerçekleşti. Centro Ricerche Castiglioni ve Pirelli Design tarafından özgün bir renk kombinasyonuyla yaratılan bu özel edisyon, Dragster 800 RR Pirelli serisine eklendi. Pirelli Design ilk defa motosikletin sadece estetiğini değil işlevsel yönlerini de özelleştirdi. Pirelli araştırma ve geliştirme departmanı, yakıt deposu muhafazasını ve kaporta korumasını bu parçaların rutin olarak maruz kaldığı aşınma ve çizikler kadar atmosferik ve yakıt gibi kimyasal hasarlara da direnç gösterecek şekilde bilinçli olarak kauçukla tasarladı. Bu motosikletin MV Agusta ve Pirelli işbirliğinin ürünü olduğunu açıkça göstermek amacıyla Diablo Supercorsa SP lastikler de özel ve sınırlı seri olarak kaporta ile aynı renklerde yanaklarla sunulacak.

Pirelli, 145 yıldır motor sporları, sınıfının en iyisi lastikler ve orijinal ekipman anlaşmalarının yanı sıra Avrupa’nın en önemli çağdaş sanat mekanlarından biri olan HangarBicocca’da Pirelli Takvimi ve Pirelli Design projesi gibi çeşitli reklam varlıkları dahil iletişim, sanat ve tasarım olmak üzere çok çeşitli platformlarda öncülüğünü sürdürüyor. Pirelli’nin marka kimliği, yüksek teknoloji ile sanatsal ifadenin füzyonu olarak tanımlanıyor ve markayı lastik sektörünün ötesinde daha geniş kapsamlı yaşam tarzı dünyasında ileriye taşıyor. Bunlar P Zero World kavramının merkezinde yer alıyor. Bir sonraki durak yeni bir Pirelli amiral mağazasını açılacağı Dubai olacak.