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Pist Şampiyonası Yunanistan'da sona erecek

Türkiye Pist Şampiyonası'nın son yarışında şampiyon belli olacak.

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2018 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ve 6. yarışları Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından 24-25 Kasım tarihlerinde Yunanistan Serres Pisti’nde gerçekleştirilecek. Son yarışlar öncesinde ERS-Mak Racing Team'den Ersin Yücesan super grup şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilerken, maxi grupta Hakan Mete Kutay ile Galip Atar arasındaki mücadele son iki yarıştan sonra sonuçlanacak.
 
2018 şampiyonlarını belirleyecek olan hafta sonunda, ayrıca Opel Corsa OPC Cup iki yarışı da koşulacak. TOSFED Yıldızını Arıyor 2017 birincisi 19 yaşındaki genç sporcu Onat Telkenar da, bu yarışta Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu mücadele edecek.

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