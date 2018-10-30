Pistlerde doğdu, yol için üretildi: Audi R8

Audi, dünya genelinde pistlerde şampiyonluk kovalayan takımlar için geliştirdiği yarış otomobili ve tanıtımını geçen haftalarda Paris Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirdiği R8 LMS GT3’ünseri üretim versiyonu olan yeni R8’i beğeniye sundu.

R8 LMS GT3 ile yüzde 50 oranında aynı parçalara sahip Yeni R8, bir önceki nesle göre daha sportif tasarımın yanında, daha güçlü motorlara sahip. Coupe ve Spyder versiyonları geliştirilen R8, Audi mühendisleri tarafından “Bir yarış otomobiline en yakın seri üretim otomobil” olarak tanımlanıyor.

Audi R8’in anında tepki veren ve otomobili yıldırım benzeri ivmelendiren en öne çıkan özelliği, oldukça karakteristik bir sese sahip olan V10 motoru. Yeni nesil otomobilde bulunan ve sadece motor yağı sıcaklığını kontrol eden ayrı bir radyatör bulunuyor. Yarış otomobillerinden alınan bu prensip sayesinde, motor daha alçakta konumlanabiliyor, böylece otomobil daha düşük bir ağırlık merkezine sahip oluyor.

3 ek sürüş modu

Motor versiyonuna bağlı olarak R8’de, ek olarak “kuru”, “ıslak” ve “kar” sürüş modları bulunuyor. Otomobil, zeminin sürtünme katsayısına bağlı olarak performansını ayarlayabiliyor. Güncellenmiş ESC (Elektronik Stabilite Kontrol) sistemi ve modifiyeli süspansiyonları sayesinde, R8 saatte 100 kilometre hızla giderken, bir önceki versiyona 1,5 metre, saatte 200 kilometrede ise 5 metre daha kısa mesafede durabiliyor.