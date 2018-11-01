Pistte hız yapan motorcuya çarpan kuş, motorcunun arkadaşını öldürüyordu
Kuşlar:1 Motocular: 0
- star.com.tr / Çağatay Uğur
Yollarda dış kaynaklardan dolayı kaza yapabiliriz fakat, pistler gibi kapalı alanlarda güvende olduğumuzu düşünürüz. Önünüze atlayacak kuşlar, geyikler, köpekler vb hayvanlar yoktur. Fakat böyle bir olay pistte olduğunda gerçekten şaşırtıcı oluyor. Bu iki motosiklet sürücüsü kuşlar çarpana kadar çok eğlenceli bir pist deneyimi yaşıyorlardı. Fakat çarpan kuş pist gününün mutsuz sona ermesine neden oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.