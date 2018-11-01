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Pistte hız yapan motorcuya çarpan kuş, motorcunun arkadaşını öldürüyordu

Kuşlar:1 Motocular: 0

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Yollarda dış kaynaklardan dolayı kaza yapabiliriz fakat, pistler gibi kapalı alanlarda güvende olduğumuzu düşünürüz. Önünüze atlayacak kuşlar, geyikler, köpekler vb hayvanlar yoktur. Fakat böyle bir olay pistte olduğunda gerçekten şaşırtıcı oluyor. Bu iki motosiklet sürücüsü kuşlar çarpana kadar çok eğlenceli bir pist deneyimi yaşıyorlardı. Fakat çarpan kuş pist gününün mutsuz sona ermesine neden oldu.

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