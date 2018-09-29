Porsche, İsviçreli teknoloji şirketi WayRay’e yatırım yaptı

Porsche, WayRay’e yatırım yaptı. Holografik artırılmış gerçeklikten yararlanan baş üstü göstergesi teknolojileri geliştiren ve üreten Zürih merkezli genç teknoloji şirketi, sanal nesnelerin sürüş deneyimine kusursuz bir şekilde entegrasyonu üzerine çalışıyor. Porsche, WayRay’in C Serisi fonlama sürecine stratejik ana yatırımcı rolüyle katıldı. Bu süreçte WayRay’in topladığı fonun değeri 80 milyon doları (69 milyon euro) buldu.

WayRay’de pay sahibi olan şirketler arasında Porsche’nin yanı sıra Hyundai Motor, JVCKENWOOD, çeşitli yatırım fonları ve Alibaba Grubu da yer aldı. “Startup Autobahn” inovasyon platformu kapsamında gerçekleştirilen WayRay-Porsche işbirliği, geleceğin teknolojilerini geliştirmek ve bunların otomotiv endüstrisindeki kullanım alanlarını genişletmek amacıyla aktif bir şekilde yönlendirilecek.

250’den fazla çalışanı bulunuyor

Porsche İcra Kurulu Başkan Vekili ve Finans ve BT İcra Kurulu Üyesi Lutz Meschke, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Üyeleri havacılık, donanım ve yazılım geliştirme alanında tecrübeli olan WayRay ekibi, bu sayede benzersiz bir teknik altyapıya sahip. WayRay’in yenilikçi fikir ve ürünlerini muazzam bir potansiyele sahip olduğu ortada. Biz de WayRay ile güçlerimizi birleştirerek, gelecekte müşterilerimize, Porsche’den beklediklerinden daha fazlasını sunabileceğimizi biliyoruz. Bu stratejik yatırıma girişme sebebimiz de bu” değerlendirmesinde bulundu. Şu anda 250’i aşkın çalışanı bulunan İsviçre kökenli WayRay’in genel merkezi de Zürih’te bulunuyor. Bunun haricinde Rusya, Çin ve ABD’de ofisi bulunan WayRay, ayrıca 2019 yılında Almanya’da bir üretim tesisi açmayı planlıyor. Piyasadaki mevcut baş üstü gösterge sistemlerinin aksine, WayRay’in geliştirdiği projeksiyon sistemi çok daha ufak ve bu sayede iç mekan tasarımından bağımsız olarak tüm otomobillere entegre edilebiliyor. Bugün hem sürücüler hem de yolculara yönelik olarak kullanım testlerine tabi tutulan teknoloji, otomatik sürüşe dair yeni konseptler yaratma potansiyeli taşıyor. Porsche’nin sunduğu dijital hizmetlerin kapsamını sürekli olarak geliştirme hedefi göz önüne alındığında, WayRay’in geliştirdiği teknoloji aynı zamanda bu özelliklerin ön camda sanal olarak görüntülenmesine imkan tanıyacak.

WayRay’in kurucusu ve CEO Vitaly Ponomarev, şunları kaydetti: “Bir derin teknoloji şirketi olarak, bizi holografik Artırılmış Gerçeklik görüntüleme sistemleri ve yeni arayüzlerin çok ötesine taşıyacak temel nitelikte inovasyonlar yaratmaya çalışıyoruz. Porsche gibi otomobil üreticileri ve güçlü birer yatırımcı olarak şirketlerle birlikte yürüttüğümüz projelerimizin sayısının giderek artması, şirketimizin büyümesine giden yolu açtığı gibi, daha karmaşık inovasyonlar geliştirme konusunda kendimize daha fazla güvenmemizi sağlıyor.”