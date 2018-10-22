Porsche Mission E Cross Turismo seri üretime geçiyor

Zuffenhausen’dan ikinci elektrikli sporcu: Porsche AG Denetim Kurulu, 18 Ekim’de gerçekleştirdiği toplantıda, Mission E Cross Turismo konsept otomobilin seri üretime geçişine yeşil ışık yaktı. İlk kez 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan otomobilin seri üretimi için, spor otomobil üreticisi Zuffenhausen’daki genel merkezinde 300 yeni iş kolu yaratacak.

Mission E Cross Turismo konsept otomobili, Cenevre’nin en ilgi çeken otomobillerinden olmuş ve hem ziyaretçiler hem de basın tarafından büyük ilgi görmüştü. Dört kapılı Cross Turismo’nun 800 voltluk elektrikli motor mimarisi, hızlı şarj ağına bağlanmaya hazır durumda. 600 hp’lik sistem gücü üreten otomobilin ölçülen menzili ise 500 km. Mission E Cross Turismo, Taycan temel alınarak geliştirildi. Porsche’nin tümüyle elektrikli otomobili, 2019 yılında piyasaya çıkacak.

Taycan ile birlikte Porsche, Zuffenhausen’de 1.200 yeni iş kolu yaratacak.

Üretimde sürdürülebilirliğe verilen büyük önem sayesinde, Taycan’ın üretimi karbon olacak. Porsche, 2022 yılına dek elektrikli mobiliteye 6 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.