Porsche Panamera ailesine iki yeni model ekledi

Porsche, Panamera ürün serisine son derece sportif iki model ekliyor. Dört litrelik güçlü V8 çift turbo şarjlı motorları 460 hp, üç odalı havalı süspansiyon gibi ilave dinamik şasi sistemleri ve kendine özgü tasarım unsurları ve donanımlarıyla Panamera GTS ve Panamera GTS Sport Turismo, benzersiz birer performans paketine sahip. Bunun bir örneği, siyah renkli dış ayrıntıların ve iç mekanda geniş Alcantara yüzeylerin standart olarak yer aldığı Sport Design donanım paketi. Porsche ayrıca Panamera model serisinin tümü için, mevcut konfor ve asistan sistemlerine, farklı kişiselleştirme seçeneklerine sahip bir baş üstü göstergesini de eklemiş durumda.

460 hp’lik V8 motor ve spor egzoz sistemi

Yeni Panamera GTS modellerinin her ikisinde de bulunan, 338 kW (460 hp) güç ve 620 Nm tork üreten dört litrelik bir V8 motor, standart olarak sunulan spor egzoz sistemiyle birleşerek çarpıcı bir ses ve sürüş deneyimi sunuyor. Benzin parçacık filtresine sahip çift turboşarjlı motor, bir önceki modele göre 15 kW (20 hp) daha fazla güç ve 100 Nm daha fazla tork üreterek, Sport Chrono paketiyle birlikte çalıştığında Panamera GTS ve Panamera GTS Sport Turismo’yu 0’dan saatte 100 km hıza yalnızca 4,1 saniyede taşıyor. Bu iki yeni modelin azami hızları ise sırasıyla saatte 292 ve 289 km. Motorun ürettiği gücü Porsche Çekiş Yönetimi (PTM) kontrolündeki dört tekerlekten çekiş sistemine aktaran sekiz ileri vitesli, çift kavramalı PDK şanzıman sayesinde, çekiş gücünde hiçbir kesinti hissedilmiyor. Bu sıra dışı performans sırasında tüketilen yakıt miktarı ise 100 km başına yalnızca 10,3 litre (Sport Turismo: 10,6 l/100 km), CO2 emisyonu ise 235 g/km (Sport Turismo: 242 g/km).

Üç odalı havalı süspansiyona sahip spor şasi

Panamera GTS modellerinin sportif başarısını yansıtmak üzere tasarlanan şasi sistemleri, sağladığı dinamizm ile göz dolduruyor. Otomobillerde standart olarak yer alan üç hava odası teknolojisiyle donatılmış adaptif havalı süspansiyon, esnek kontrol ve optimum yaylanma oranı sağlıyor. İki yeni GTS modelinde spor şasi yere 10 mm yakınlaştırılırken, Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) sistemi de daha da sportif bir performans için modifiye edilmiş durumda. Bunun sonucu ise, yanal hareketlerde üst düzey dinamizm. Önde 390, arkada 365 milimetrelik geniş fren diskleri ise otomobillere üstün bir frenleme yeteneği kazandırıyor.

Siyah hatlara sahip Sport Design paketi

Yeni Panamera GTS modellerinin temel donanım paketi, önceki versiyonlara kıyasla önemli ölçüde iyileştirilmiş durumda. Sport Design paketi kapsamında yer alan yeni siyah ön ızgara, arka tarafta alttaki siyah kaplama ve diğer koyu renkteki ayrıntılar, otomobillere daha sportif bir görünüm kazandırıyor. GTS modellerinde 20 inçlik Panamera Design jantlar standart olarak geliyor. İç mekanda ise siyah Alcantara ve anodize alüminyum ayrıntılar dikkat çekiyor. Isıtmalı, çok fonksiyonlu, üzerinde vites kolları bulunan Alcantara kaplamalı spor direksiyon ile geniş bir yelpazedeki dijital hizmete erişim sağlayan Connect Plus modülü de standart özellikler arasında yer alıyor. Opsiyonel GTS paketini tercih eden sürücüler ise otomobillerini motor devri göstergesi, özel tasarım dikişler ve Carmine Kırmızısı veya Crayon gibi kontrast yaratan renklerdeki GTS logoları gibi ilave tasarım unsurlarıyla kişiselleştirme imkanı buluyorlar.

Farklı ayar seçeneğine sahip baş üstü göstergesi

İkinci nesil Panamera’da yer alan yeniliklerin tümü, yeni GTS modellerinde de bulunuyor. Bunlar arasında Porsche Advanced Cockpit, adaptif hız kontrollü Porsche InnoDrive gibi sürüş asistanı sistemleri ve opsiyonel arka akstan yönlendirme gibi özellikler yer alıyor. GTS ayrıca tüm Panamera serisinde ilk kez olarak baş üstü göstergesine sahip. Sürücü tarafından kişiselleştirilebilen bu sistem, istenen tüm bilgileri doğrudan sürücünün görüş açısına, renkli bir şekilde yansıtıyor.

İlk Panamera GTS Sport Turismo

Porsche’nin geleneksel kullanımıyla, GTS kısaltması, Gran Turismo Sport’u ifade ediyor. Porsche’nin yolda kullanıma uygun ilk spor otomobili olan 904 Carrera GTS, 1963 yılında piyasaya sürüldüğünde, yarışlar için geliştirilen teknolojileri caddelere taşımıştı. Onu takip eden 924 GTS ve 928 GTS ise, 1980’ler ve 1990’lar boyunca bu konseptin yaygınlaşmasına önayak oldu. 2007’de GTS, Carrera GTS ile geri dönüşünü kutladı. Bunu 2011 yılında, başta yalnızca spor sedan versiyonuyla piyasaya çıkan Panamera GTS’in ilk nesli takip etti. Bugün ise yeni Panamera GTS, Sports Turismo versiyonuna kavuşuyor. Geniş bagaj kapısı, yere yakın bagaj eşiği, daha da genişletilen bagaj hacmi ve 4+1 koltuk kapasitesiyle, 2017 modelini temel alan yeni GTS versiyonu, üst düzey performansın yanı sıra, gündelik kullanımda en yüksek standartları sunuyor.