Porsche Panamera GTS ortaya çıktı

Tüm Porsche modellerinin GTS versiyonları oldukça farklı görüntüye sahiptir. Bu Panamera modelinde de ön ve arkada 20 inç boyutunda siyah jantlar bulunuyor. Aracın kapılarına yapıştırılan GTS yazıları ise GTS modellerinin en etkin özelliği. İç mekanda bulunan siyah Alcantara ve deri karışımı koltuklar kırmızı GTS işlemeleri ve özel yapıları ile çok farklı görünüyor. İç mekanda bolca kullanılan Alcantara’nın yanında krom detaylar ise aracın fazla lüks görünmesini sağlıyor.

Araçta standart olarak sunulan ısıtmalı direksiyonda tamamen Alcantara kaplı. İç mekanda nerdeyse her parçada özelleştirme imkanı sunan otomobil, tüm modellerde sunulacak olan özel karşılama ekranına da sahip ilk Panamera modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Porsche Panamera Turbo’nun hemen altına konumlandırılan GTS, sekiz vitesli PDK çift kavrama şanzımana ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. 4.0 litrelik V8 motora sahip olan otomobil, 460 beygir gücü üretiyor. Bu sayede 4.1 sn’de 100 km/s hıza çıkan otomobil, 291 km/s hıza çıkabiliyor. Fabrika verilerine göre 9.7 litrelik ortalama tüketime sahip olan bu güçlü otomobilin en büyük değişikliği ise süspansiyon sisteminde yer alıyor. Porsche’nin olağan üstü dinamiklerini sunacak olan elden geçirilmiş şasi sistemine sahip olan otomobil, uyarlanabilir süspansiyon sistemine sahip. Normal modellere göre 10 mm daha alçak olan otomobilin Porsche Aktif Süspansiyon Sistemi’de tekrardan kalibre edilmiş. Dönen arka aks sistemi ile de daha iyi viraj performansı sunmayı hedefleyen otomobilin frenleri de normal bir Panamera’dan daha büyük.