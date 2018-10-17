Porsche satışları hız kesmiyor

Porsche AG’nin otomobil satışları 2018’in ilk 9 ayında yüzde 6 artarak 196 bin 562 adede ulaştı. Spor otomobil üreticisi, özellikle Avrupa’da güçlü bir performans kaydederek yüzde 9 artışla 66 bin 551 otomobil sattı. Almanya özelinde ise satışlar yüzde 13 artarak 24 bin 709 adede ulaştı. Porsche’nin en büyük pazarı olan Çin’de satışlar yüzde 4 artışla 56 bin 254’e ulaştı. Model bazında en hızlı büyüme Panamera’da gerçekleşti ve dört kapılı spor otomobilin satışları eylül ayı sonuna dek yüzde 60 arttı. 911 satışları da, yüzde 19 gibi iki basamaklı bir büyüme kaydetti. 68.050 adet satan Macan ve 49.715 satan Cayenne, Porsche’nin en çok satan modelleri olmayı sürdürdü.

Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Detlev von Platen, sonuçlara ilişkin şunları kaydetti: “Etkileyici ürün gamımız sayesinde, yılın ilk dokuz ayında Almanya’da ve Avrupa genelinde spor otomobillerimize gösterilen yüksek talebi karşılamak için ideal bir pozisyon yakaladık. Ayrıca ABD ve Çin’de kaydettiğimiz büyümeden de son derece memnunuz.”

Von Platen, “Bizi son çeyrekte önemli mücadeleler bekliyor, biz de bunların altından başarıyla kalkmak için proaktif adımlar atacağız. WLTP test döngüsü modeline ve benzin parçacık filtrelerine geçiş ve dizel motorlara veda etmek de bu adımlar arasında yer alıyor. Yeni emisyon mevzuatı Avrupa’da 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girdi,” şeklinde konuştu. Söz konusu geçişin ardından, yeni modeller kademeli olarak piyasaya sürülecek. Porsche buna öncelikle iki kapılı 911 ile 718 spor otomobil modelleri ve geçtiğimiz hafta Paris Motor Show’da tanıttığımız yeni Macan ile başlamayı planlıyor.

Dizel satışlarını durdurdu

Porsche, Şubat 2018’den bu yana ürün gamında herhangi bir dizel modeline yer vermiyor. Eylül sonunda Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar spor otomobil üreticisi, gelecekte dizel motorlu otomobil üretmeme kararı aldı. Porsche’nin hibrit modellerine olan talep ise hızla artıyor. Örneğin Avrupa’da satılan Panamera modellerinin yüzde 60’ından fazlası, hibrit motorlarla donatılmış modeller oldu.

Porsche’nin Satıştan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Detlev von Platen, bu zorluklara rağmen markanın geçtiğimiz yılki satış rekoru olan 246 bin 375 adedi aşacağına inanıyor.