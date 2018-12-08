Porsche, Taycan için üretim kapasitesini artırıyor

Yılda 20 bin araç, ilk tamamen elektrik Porsche modeli için talebi karşılayacak gibi görünmüyor. Otomobil üreticisi Porsche Taycan Cross Turismo modeli için üretim kapasitesini artıracak.

Porsche Taycan’a olan talep, şirketin üretim kapasitesini artırması ve yeni varyantları onaylaması için yeterince güçlü. Otomobil üreticisi şirketin merkezi yakınlarındaki Zuffenhausen fabrikasında üretilecek olan model için yılda 20 bin adetlik bir hedefe sahip.

Porsche CEO’su Oliver Blume verdiği bir demeçte, “Taycan’ın ilk türevi olan Cross Turismo’ya üretim için yeşil ışık yakıldığından beri artan talep, rakamları yukarı çekmemize sebep oldu.” şeklinde konuştu. Blume, yeni üretim hedefinden bahsetmedi; ancak Norveç’te şirketin otomobil için halihazırda 3900 dolarlık bir depozito aldığını açıkladı. Şu anda şirket, İskandinav ülkesinde yılda yaklaşık 600 otomobil satıyor.

Ayrıca Porsche CEO’su 2025’e kadar tüm Porsche modellerinin yarısının elektrikli olmasını hedeflediklerini açıkladı.

Taycan Cross Turismo, ilk olarak Ekim ayında üretim için onaylandı. Taycan Cross Turismo’nun 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkan Mission E konseptine benzer olması bekleniyor.

(otostil)