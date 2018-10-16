Porsche, Tesla Model X ve Tesla Roadster modeline rakip otomobiller planlıyor

Porsche’nin finans direktörü Lutz Meschke geçtiğimiz hafta Almanya’da düzenlenen bir etkinlikte bir SUV ve elektrikli spor otomobil planladıklarını açıkladı. “ En geç 2022 yılında yollarda olacak” dediği otomobiller hakkında ise çok fazla detay vermedi.

Merschke, gazetecilere Boxster ve Cayman’ın elektrikli otomobil için uygun olduğunu da söyledi.

Volkswagen’in eski CEO’su Matthias Müller, Porsche’nin 2023 yılına kadar her modelinin elektrikli olacağının bir rüya olmadığını da söylemişti.

Porsche 2019’da Taycan ile yollarda

Meschke elektrikli otomobillerde bile SUV segmentinin revaçta olduğunu söyledi. Bu nedenle Porsche orta büyüklükteki Macan’ın yerine 2021 yılında daha büyük bir elektrikli SUV ile ortaya çıkabilir. Cayanne’in elektrikli versiyonu olur mu bilemeyiz ama Audi E-Tron benzeri bir otomobil Porsche’de karşımıza çıkabilir.

Porsche’nin dizelden vazgeçişi sonrasında elektriklenme süreci oldukça hızlı işliyor ve 2020 yılında Porsche’den daha fazla elektrikli otomobil görebiliriz.