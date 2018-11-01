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Porsche yapığı video ile 5 dk’da tüm otomobillerini tanıttı

Porsche'nin tüm 911 modellerini görmek ister misiniz? İşte bu video tam size göre.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Porsche 911 modellerini saymakla bitmez, yıllar içinde farklı isimler ile ortaya çıkan 911 modelleri bir çok kişinin aklını da karıştırır. 911 modellerini özetlemek için Porsche  hazırladığı 5 dakikalık video ile 911’in 24 farklı versiyonunu anlatıyor. Videoda sadece 911’in yol türevlerini görmek mümkün. Özel versiyonlara yer vermeyen Porsche, gelecekte bu seriye elektrikli otomobillerini de ekleyecek.

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