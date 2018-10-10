Prometeon'un Amerika CEO'su Murat Akyıldız oldu

Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirketi olan, Pirelli marka ticari ve endüstriyel lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon Tyre Group’ta önemli roller üstlenen Murat Akyıldız, Amerika Kıtası CEO’su olarak atandı.

2015 yılında, Pirelli’de endüstriyel ve ticari lastiklerden sorumlu Türkiye, Orta Doğu, Afrika CEO’su olarak göreve başlayan Akyıldız, 2017 yılında Prometeon Avrupa Bölgesi CEO’su olarak atanmıştı. Akyıldız, Ocak 2018’de gerçekleşen yeniden yapılanma ile Prometeon Grubu’nda Chief Commercial Officer (Global Ticaretten Sorumlu Yönetici) olarak görev üstlenmişti.

Eylül 2018’de Amerika Kıtası CEO’su olarak atanan Murat Akyıldız, şirketin Sao Paulo’daki genel merkezinde görev alacak. Geliştirdiği ürün ve çözümleriyle dünya lastik sektörünün öncülerinden olan Prometeon Lastik Grubu için Amerika pazarı büyük önem teşkil ediyor.