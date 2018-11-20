Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Prometeon'un Global Yetenek ve Gelişim direktörlüğüne Alper Tokalp geçti

Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürüten Alper Tokalp, mevcut görevine ek olarak küresel/global bir rol daha üstlendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pirelli marka ticari ve endüstriyel lastiklerin üreticisi Prometeon Tyre Group’ta Türk yönetici Alper Tokalp, Grubun Global Yetenek ve Gelişim Direktörlüğü pozisyonuna atandı.
 
Ocak 2017’den beri Prometeon Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev alan Tokalp, mevcut görevine ek olarak Grubun Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Afrika bölgelerindeki organizasyonunda tüm eğitim faaliyetleri, yetenek yönetimi ve liderlik gelişiminden sorumlu olacak. Ayrıca, Prometeon Türkiye’de hayata geçirilen başarılı İK proje ve uygulamalarının diğer pazarlara da entegre edilmesine katkı sunacak.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Meksika Devrimi’nin başlaması – Tarihte bugün 20 Kasım 1911

Meksika Devrimi’nin başlaması – Tarihte bugün 20 Kasım 1911

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Kandilde camiler doldu taştı

Kandilde camiler doldu taştı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA