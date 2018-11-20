Prometeon'un Global Yetenek ve Gelişim direktörlüğüne Alper Tokalp geçti

Pirelli marka ticari ve endüstriyel lastiklerin üreticisi Prometeon Tyre Group’ta Türk yönetici Alper Tokalp, Grubun Global Yetenek ve Gelişim Direktörlüğü pozisyonuna atandı.

Ocak 2017’den beri Prometeon Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev alan Tokalp, mevcut görevine ek olarak Grubun Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Afrika bölgelerindeki organizasyonunda tüm eğitim faaliyetleri, yetenek yönetimi ve liderlik gelişiminden sorumlu olacak. Ayrıca, Prometeon Türkiye’de hayata geçirilen başarılı İK proje ve uygulamalarının diğer pazarlara da entegre edilmesine katkı sunacak.