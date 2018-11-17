PSA Grubu Brexit sonrası Vauxhall fabrikasını kapatabilir

Brexit’in İngiltere’ye olan olumsuz yanları yansımaya başladı. Markalar, İngiltere’de yatırımlarını durduracaklarını duyurduktan sonra fabrika kapatma söylentileri çıkmaya başladı. Markaya çok yakın olmasa da Bloomberg’in haberine göre Opel ve Vauxhall’ı satın alan PSA Grubu, Brexit sonrası araç satışında düşüş yaşanırsa şirketin İngiltere’de yer alan fabrikasını kapatmayı düşünüyor. BMW’nin sahibi olduğu Mini’de gümrük sorunları ortaya çıkarsa fabrikasını kapatmayı düşünebileceklerini ama şimdilik durumun neler yaratacağını görmek için İngiltere’de üretim parçalarının stoklarını arttırdıklarını ve araçları İngiltere dışında stokladıklarını belirtti.

İngiltere fabrikasının kapatılmasının nedenini açıklayan PSA Grubu CEO’su Carlos Tavares, İngiltere fabrikalarında işçilerin verimlerinin çok düşük olduğu, kalite sorunları da yaşandığını ve bu sorunların bir türlü çözülemediğini, Ellesmere Limanı’ndan da 400 işçinin çıkartılmasının nedeninin de performans sorunları olduğunu söyledi.