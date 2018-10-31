Putin’in yerli XXL devlet minibüsü yollara çıktı

Putin’in Rus malı otomobiller konusundaki çalışmaları hızlanıyor. Geçtiğimiz aylarda tamamen Rus malı olarak üretilen makam otomobilinden sonra şimdi ise devlet büyükleri tarafından kamu hizmetinde kullanılmak üzere XXL bir minibüs yollara çıktı. Aurus adındaki üretici firma, bu otomobil hakkında da çok fazla bilgi vermiyor. Mercedes Vito, Volkswagen Caravelle gibi modellerden daha uzun olan otomobilin bilinen tek detayı, 4.4 litrelik V8 motora sahip olması. 600 beygir gücündeki bu motor, 9 ileri şanzımanla gücünü 4 tekerleğe iletiyor. Çok yüksek olmasa da zırhlı olan otomobilin, tasarım detayları Putin’in kullandığı makam aracından birebir alınmış. Alüminyum detaylara sahip olan otomobillerin tasarımı biraz orantısız görünüyor.