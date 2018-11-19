Ralli sezonu Kocaeli'de kapandı

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Ford Otosan ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ralli sonunda, BC Vision Motorsport'tan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisi Skoda Fabia R5 ile birinci, GP Garage My Team'dan Hakkı Ağaoğlu-Erkan Güleren Peugeot 207 S2000 ile ikinci olurken, Ford Motorsport Turkey'den Yağız Avcı-Onur Vatansever Ford Fiesta R5 ile ise üçüncülüğe ulaştı.

Ekiplerin 2 gün boyunca 102 kilometresi özel etap olmak üzere 284 kilometre yol katettiği zorlu rallide İki çeker ve Sınıf 4 birincisi Ford Motorsport Turkey'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ve Sınıf 3 birincisi de Fiat Motorsporları takımından Fatih Kara-Bilge Ayan olurken, Gençler birincisi TOSFED ve Fiat sponsorluğunda yarışan Onat Telkenar-Efe Eryalaz ekibi oldu.

Aynı zamanda 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin yarıştığı historic klasmanına da puan veren yarışta, bu kategorinin birinciliğini Opel Kadett ile Yılmaz Köprücü-Koray Akgün, ikinciliğini ise Murat 131 ile Gerçek Sunman-Bahar Sunman ve üçüncülüğünü de Murat 124 ile Özcan Opçin-Serdar Canbek elde etti.

Ali Sipahi Ralli Kupası klasmanında ise Ford Motorsport Turkey'den Emrah Ali Başo-Gürkal Menderes ikilisi genel klasman ve Kategori 4 birinciliğini kazanan ekip olurken, Suzuki Boleno ile Hakan Gürel-Havva Gürel genel klasman ikincisi ve Kategori 4 birincisi, Subaru Impreza WRX ile Yavuzhan Cabbaroğlu-Enez Al genel klasman üçüncüsü ve Kategori 3 birincisi oldu. Kategori 2'de ise İzmir'den Ford Fiesta ST ile Levent Şapçılar-Deniz Gümüş birinciliği kazandı.

41 Bursa Alışveriş Merkezi'ndeki finiş podyumunda gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren ekipler kupalarını Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Engin Yaşar, TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Shell Türkiye Marmara Bölge Müdürü Erdem Sevim, TRYP by Windham Kocaeli Genel Müdürü Tamer Onsoy, 41 Burda Operasyon Müdürü Akgün Yıldız, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü başkanı Ceyhun Yalçın'dan aldılar.

Bu yarışın ardından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi Türkiye Ralli Şampiyonluğunu, Levent Gür-Oytun Albayrak Türkiye Historic Rally Şampiyonluğunu, Emrah Ali Başo-Gürkal Menderes Ali Sipahi Ralli Kupası birinciliğini matematiksel olarak garantilemiş oldular. 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası puan durumu TOSFED Sportif Kurulu tarafından ilan edildikten sonra resmiyet kazanacak.