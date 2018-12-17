Rallikros Şampiyonlarını Körfez Pisti Belirledi

İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Antalya illerinden 12 sporcunun 4 ayrı kategoride mücadele ettiği organizasyon, 1,500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında koşuldu. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen çok sayıda sporsever tarafından heyecanla takip edilen etkinlik, Murat 131 ile 2018 Türkiye Historic Rally Şampiyonu Levent Gür ve Apex Masters drift pilotlarının gösterileri ile renklendi.

Kategori 1’de Fiat Palio’lar arasındaki mücadele sonunda, bu sezon yarışmaya başlayan Ankaralı finalist Mehmet Akif Yalçın birinciliği ve sezon şampiyonluğunu kazanırken İzmir’den Tolga Tezeken ikinci ve Ankara’dan Ramazan Ekiz de üçüncü sırada yer aldılar.

Kategori 2’de İstanbullu finalist Control 2 ile Halid Avdagiç birinciliğin ve şampiyonluğun sahibi olurken, GP Garage My Team takımından Renault Clio Sport ile Antalyalı Okan Tanrıverdi ikinciliği kazandı. Bu kategorinin üçüncü ismi İzmir’den Levent Şapçılar, Ford Fiesta ST’de meydana gelen mekanik arıza nedeniyle yarışı tamamlayamayan isim oldu.

Kategori 3’te EVO BT Rally Team’den Mitsubishi Lancer EVO IX ile İstanbullu finalist Adil Küçüksarı birinciliğe ve şampiyonluğa uzanan isim olurken, Ankara’dan Subaru Impreza ile Yavuzhan Cabbaroğlu ikinci ve yine Ankara’dan bir diğer Subaru Impreza sürücüsü Gürol Baranlı da üçüncü oldu.

Kategori 4'te EVO BT Rally Team'den MINI JCW WRC ile Halim Ateş birincilik serisine bir yenisini ekleyerek sezon şampiyonluğuna ulaşan isim oldu. İzmirli sporcu Bahadır Sevinç'in Opel Corsa GSI ile ikinciliği kazandığı Kategori 4'te, üçüncülüğü de Fiat Palio Sporting ile yarışan Bursa'dan İrfan Tatlıcılar elde etti.

Dereceye giren sporcuların ödülleri yarışın ardından düzenlenen törenle verildi.