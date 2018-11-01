Rally Antiphellos başlıyor

Sezon kapanışını ise 01-04 Kasım 2018 tarihleri arasında Kaş’ta gerçekleşecek olan Rally Antiphellos ile yapmak için tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

Kaş Belediyesi ve Kaş Kaymakamlığı’nın destekleri ve ev sahipliğinde Likya dönemine kadar uzanan tarihe tanıklık etmiş coğrafyada gerçekleşecek olan Rally Antiphellos, 01 Kasım 2018, Perşembe günü gerçekleşecek olan teknik kontrolün ardından saat 15:00’da Kaş Meydanı’ndan seramonik start ile başlayacak. Kaş ve çevresinde yer alan tarihi güzelliklerin arasından ilerleyerek, Kasaba, Gömbe, Sütleğen, Katrandağ, Kalkan üzerinden toplamda 421 km yol katedecek ve başladığı nokta olan, Kaş merkezde son bulacak.

Profesyonel ve yarı profesyonel pilotların katılımına uygun olarak hazırlanmış parkurlarda mücadele edecek olan pilotlar, rally ya da zamandan bağımsız raid kategorisine katılabilecekler.

Teknik ve güvenlik şartlarına uygun olan motorsiklet, ATV-SSV ve 4*4 araçlarla katılımcıların zorlu parkurları geçmek için yarışacağı organizasyon tek bir kamp alanına sahip olup, 3 gün boyunca Antalya-Kaş bölgesinin farklı noktalarını geçerek, gün sonunda aynı noktada finish görecek.

Yerli ve yabancı bir çok sporcuya ev sahipliği yaparak, motor sporları turizmi sayesinde, ülke tanıtımı ve ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir.