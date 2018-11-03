Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Rally Antiphellos heyecanı başladı

Kaş Belediyesi ve Kaş Kaymakamlığı’nın destekleri ve ev sahipliğinde Likya dönemine kadar uzanan tarihe tanıklık etmiş coğrafyada gerçekleşecek olan Rally Antiphellos, 01 Kasım 2018, Perşembe günü gerçekleşen teknik kontrolün ardından saat 15:00’da Kaş Meydanı’ndan seramonik start ile başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rally Antiphellos, 149,42 km uzunluğunda, sırasıyla Kasaba, Gedikbaşı ve Kuruova'nın etaplarının geçisinin ardından kamp alanında sona erdi. 
Günün Sonuçları:
 
 
MOTOSİKLET KATEGORİSİ
 
1. Serkan Özdemir
 
2.Selçuk Bektaş
 
3. Oğuz Küçükbarak
 
 
OTOMOBİL KATEGORİSİ
 
1. Mert Becce/ Hakan İsen
 
2. Tolga Yılmaz/ Ebru Demiray Erişti
 
3. Deniz Dağlı/ Sibel Dağlı
 
Profesyonel ve yarı profesyonel pilotların katılımına uygun olarak hazırlanmış parkurlarda mücadele edecek olan pilotlar, rally ya da zamandan bağımsız raid kategorisine katılabilecekler.
 
Teknik ve güvenlik şartlarına uygun olan motorsiklet, ATV-SSV ve 4*4 araçlarla katılımcıların zorlu parkurları geçmek için yarışacağı organizasyon tek bir kamp alanına sahip olup, 3 gün boyunca Antalya-Kaş bölgesinin farklı noktalarını geçerek, gün sonunda aynı noktada finish görecek.
 
Kaş ve çevresinde yer alan tarihi güzelliklerin arasından ilerleyerek, Kasaba, Gömbe, Sütleğen, Katrandağ, Kalkan üzerinden toplamda 421 km yol katedecek ve başladığı nokta olan, Kaş merkezde son bulacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Taksiciler engelli vatandaşı almadı iddiası

Taksiciler engelli vatandaşı almadı iddiası

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oynadığını unutmuş olabileceğiniz futbolcular

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oynadığını unutmuş olabileceğiniz futbolcular

Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga!

Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA