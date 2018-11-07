Rally Antiphellos sona erdi

2010 yılından beri uluslararası rally organizasyonları arasında yerini kanıtlamış olan Transanatolia Rally Raid, 2018 yılında sezonu Nisan ayında Bodrum’da gerçekleşen Rally Halikarnassos ile açmış, toplam 2850 km ile ülkemizin en zorlu rally raid yarışı olan Transanatolia ile devam ettirmiştir. Sezon kapanışını ise 01-04 Kasım 2018 tarihleri arasında Kaş’ta gerçekleşen Rally Antiphellos ile yaptı.

Kaş Belediyesi ve Kaş Kaymakamlığı’nın destekleri ve ev sahipliğinde Likya dönemine kadar uzanan tarihe tanıklık etmiş coğrafyada gerçekleşen Rally Antiphellos, 01 Kasım 2018, Perşembe günü gerçekleşecek olan teknik kontrolün ardından saat 15:00’da Kaş Meydanı’ndan seramonik start ile başladı. Kaş ve çevresinde yer alan tarihi güzelliklerin arasından ilerleyerek, Kasaba, Gömbe, Sütleğen, Katrandağ, Kalkan üzerinden toplamda 421 km yol kat ederek ve başladığı nokta olan, Kaş merkezde sona erdi.

Profesyonel ve yarı profesyonel pilotların katılımına uygun olarak hazırlanmış parkurlarda mücadele eden pilotlar, rally ya da zamandan bağımsız raid kategorisinde yarıştılar.

OTOMOBİL KATEGORİSİ

Mert BECCE/Hakan İSEN

Mehmet TÜFEKÇİOĞLU/ Tuvana SAYAR

Ahmet TINKIR/ Ali GÜNPAY

MOTOSİKLET KATEGORİSİ

Serkan ÖZDEMİR

Selçuk BEKTAŞ

Hüseyin TÜRKEL