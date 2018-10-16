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Renault Bursa’ya dev yatırım yapıyor

Renault’un Bursa’da inşa edeceği Türkiye’nin ilk yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon fabrikası, 19 Ekim’de inşaya başlayacak.

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Bursa'da inşa edilecek Türkiye'nin ilk Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası'nın temeli, 19 Ekim'de atılacak.
 
Oyak Renault'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ bünyesinde kurulacak Türkiye'nin ilk Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası için temel atma töreni düzenlenecek.
 
Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Groupe Renault Dünya Başkan Yardımcısı Thierry Bollore, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in de törene katılacağı belirtildi.

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