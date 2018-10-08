Renault F1 takımı Japonya'dan puanla döndü

Carlos Sainz “Takım olarak iyi bir yarış çıkarttık ve puan sıralamasına girdik. 13’üncü sırada başladığımız yarışı, puan alarak bitirmek elde edebileceğimiz en iyi sonuç oldu. Yarış stratejimiz ve pit stop yönetimimize varana kadar her şey istediğimiz gibiydi. Böylesine zorlu bir hafta sonunda aldığımız puan çok değerli. Kalan dört yarışta daha iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz.” dedi.

Yarışa 16’ıncı sırada başlayan Nico Hülkenberg, “Yarışa farklı bir strateji uygulayarak orta sertlikteki lastiklerle 16’ıncı sırada başladık. Daha yumuşak lastiklerle yarışan araçlara göre hız açısından daha etkili olsak da, geriden başladığınız her yarış zorlu geçiyor. Moladan sonra otomobilimin arka kısmında bir sorun meydana geldiği için yarıştan çekilmek zorunda kaldım. Bugün puan alamamış olsam da Carlos ve takım harika bir yarış çıkararak şampiyonluk mücadelesinin çok önemli bir periyodunda iyi bir iş çıkarmış oldu. Sezon sonuna kadar çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Renault Sport Formula 1 Takım Direktörü Cyril Abiteboul, “Takım olarak önemli bir sonuç elde ettik. Sochi’nin ardından bu yarışta da rekabetçi bir hızda yarışabileceğimizi gösterdik. Aynı zamanda Suzuka pisti gibi yüksek performansın önemli olduğu yarış koşullarında, motorlarımızın harika işler başarabileceğini de göstermiş olduk. Carlos, yarış boyunca çok etkiliydi ve hiç rehavete kapılmadı. Nico ise ne yazık ki yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Sıralamadaki ritmimizi düzeltmemiz gerektiği açık. Küçük ayrıntıların 7’inci veya 14’üncü sırada başlamakta ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu sporda yeniden yükselişe geçmeli ve yarış otomobillerimizi ait oldukları performansa getirmeliyiz.’’ dedi.