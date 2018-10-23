Renault Grubu 2018 üçüncü çeyrekte 11,5 milyar avro ciro gerçekleştirdi

Renault Grubu’nun (1 Ocak 2018’den itibaren Jinbei ve Huasong dahil) küresel satışları (binek + hafif ticari), üçüncü çeyrekte yüzde 2,4 küçülen pazarda yüzde 2,9 artış gösterdi. Grup’un pazar payı 2017’ye göre 0,2 puan artış ile yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Grup satışları, Avrupa’da özellikle B (Clio, Captur, Sandero) ve C segmenti (Megane ve Yeni Duster) modellerin başarısı sayesinde, yüzde 0,8 büyüme kaydeden pazarda yüzde 8,6 artış gösterdi. Elektrikli araçlarda ise, ZOE satışları yüzde 7 artış gösterirken, Kangoo Z.E. satışlarını ikiye katladı.

Avrupa dışında ise, yüzde 3 düşüş kaydeden pazarda, Jinbei ve Huasong markaları dahil yüzde 2 düşüş yaşandı (Jinbei ve Huasong hariç -%10,4).

Amerika pazarında, Arjantin pazarındaki yüzde 24,9’luk düşüşe rağmen Grup, satışlarda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Asya-Pasifik bölgesinde, Jinbei ve Huasong markaları dahil olmak üzere satışlar yüzde 72 artış gösterdi. (2017 yılının aynı çeyreğine kıyasla yüzde 14,8 daha düşük)

Afrika, Orta Doğu, Hindistan bölgesindeki Grup satışları yüzde 24,4, Avrasya bölgesindeki Grup satışları ise yüzde 5,6 yavaşlama gösterdi. Afrika, Orta Doğu, Hindistan bölgesi, Hindistan’daki satışların yüzde 34,7 düşmesi ve İran’daki faaliyetlerin askıya alınmasından etkilendi.Avrasya Bölgesi’nde Rusya’daki satışlar yüzde 5 artmaya devam ederken yüzde 51,3 küçülen Türkiye pazarındaki satışlar yüzde 52,5 düşüş gösterdi.

FAALİYET BÖLÜMLERİNE GÖRE ÜÇÜNCÜ ÇEYREK CİROLARI

2018’in üçüncü çeyreğinde, yüzde 6 düşüş ile Grup cirosu 11 milyar 484 milyon avroya ulaştı. Sabit döviz kuru ve katsayı baz alındığında[1] yüzde 1,4 azalmış oldu.

1 Ocak 2018 itibariyle Grup faaliyet bölümleri arasında faiz sübvansiyonlarının dağılımını değiştirmiş ancak bu değişimin konsolide gelirler üzerinde bir etkisi olmamıştır. Satış finansmanı cirosunda eşit bir düşüş gerçekleşmiş olsaydı, karşılaştırmalı gösterge yöntemiyle hesaplanan AVTOVAZ haricinde otomotiv gelirleri 142 milyon avro (1,3 puan) daha yüksek olacaktı.

AVTOVAZ hariç otomobil cirosu yüzde 8,4 düşerek 10 milyar 57 milyon avro oldu. Bu düşüşte 1,3 puanlık negatif etkinin yanı sıra, Grubun ticari faaliyetlerinde kullandığı başlıca para birimleri olan Arjantin pesosu, Brezilya Reali, Türk lirası, Rus Rublesindeki değer kaybının yarattığı 4 puanlık negatif etki önemli rol oynadı. Özellikle bu ülkelerde uygulanan fiyat artış politikası 1,6 puanlık pozitif fiyat etkisi sağladı.

Özellikle Türkiye ve Arjantin pazarlarındaki düşüşten ve üçüncü çeyrekteki düşük stok nedeniyle satış hacminde -2,6 puan gerçekleşme oldu. İran’a sevkiyatların durması, dizel motorlara olan talebin azalması ve Nissan’ın otomobil üretimindeki düşüşün etkisiyle ortak şirketlere yapılan satışın ciroya -3,3 puanlık etkisi oldu.

Satış Finansmanı (RCI Banque) üçüncü çeyrekte 2017’ye oranla yüzde 31,1 artış ile 800 milyon avro ciro sağladı. Muhasebe sisteminde yukarıda bahsi geçen değişikliğin etkisi göz önünde bulundurulmadığında bu oran yüzde 7,9 olarak ön görülüyordu. Yeni finansman sözleşmelerinin sayısı özellikle Türkiye ve Arjantin pazarlarındaki faaliyetlerin azalmasından dolayı yüzde 2,5 düşüş gösterdi. Ortalama gelir getiren varlıklar yüzde 12,9 artarak 45,3 milyar avroya ulaştı.

AVTOVAZ’ın Grup’un toplam cirosuna katkısı üçüncü çeyrekte dövüz kurlarındaki 79 milyon avroluk negatif etki göz önünde bulundurulduğunda yüzde -1,1 oranında düşüş ile 627 milyon avro olarak gerçekleşti. Sabit kur baz alındığında ciro yüzde 11,4 artış göstermiş olacaktı.

2018 PAZAR ÖNGÖRÜSÜ

2018’de küresel pazarın 2017’ye kıyasla yüzde 2 büyüme kaydetmesi bekleniyor. (önceki tahmin yüzde 3 idi) Avrupa pazarında yüzde 1,5 büyüme ve Fransa pazarının yüzde 4 (+ yüzde 2) artış göstermesi ön görülüyor.

Uluslararası pazarlarda Brezilya’da yüzde 10 büyüme beklenirken, Rusya’da yüzde 10’un üzerinde büyüme tahmin ediliyor.

Çin’in yüzde 2 (önceki tahmin yüzde 5 idi), Hindistan’da ise yüzde 8 oranında büyüme gerçekleşmesi bekleniyor.