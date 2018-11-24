Renault Grubu, CARIZY'yi satın alarak ikinci el araç pazarına girdi

Renault Grubu, ikinci el araç satışı aracılık hizmetleri alanında uzmanlaşan şirket CARIZY'yi satın aldığını açıkladı.

Bu satın alma işlemi sonrasında Grup, ikinci el pazarında hızla yer edinmek için gereken bilgi birikimi ve becerileri bünyesine katmış oldu. CARIZY’in uzmanlığı, Renault’nun profesyoneller arasında (B2B) ve profesyoneller ile özel kişiler (B2C) arasındaki ikinci el araç satışlarındaki köklü bilgi birikimini ve satış ağını tamamlıyor. Güvenilir ikinci el alışverişi yapmak isteyen müşteriler, ikinci el satışlarında aracılık yapan, tam destekli, güvenli ve dijital bir müşteri deneyimi sağlayan CARIZY'nin hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Renault Grubu Fransa Pazarı Kıdemli Başkan Yardımcısı Philippe Buros, şunları ifade etti: “CARIZY'nin satın alınması, Renault’nun gelişmekte olan büyük bir potansiyele sahip ikinci el araç satışı pazarında varlık gösterme stratejisine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. CARIZY ile birlikte, maksimum sayıda müşteri için yenilikçi, eksiksiz ve dijital hizmetler sağlayabileceğiz.”

Fransa’da ikinci el araç pazarının, yılda yaklaşık dört milyon seviyesinde olduğu ve toplam ikinci el pazarının üçte ikisini oluşturduğu tahmin ediliyor.