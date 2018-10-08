Renault Grubu ulaşılabilir yeni elektrikli araçlarını tanıtıyor

Renault Grubu Başkan ve CEO’su Carlos Ghosn, “Drive the Future” stratejik planı çerçevesinde Renault ürün gamının elektrikli otomobil teknolojisinin devamı olan iki adımı açıkladı; 2019’da öncelikle Çin’de pazara sunulacak ulaşılabilir yeni bir elektrikli otomobil ve en çok satılan Clio, Captur ve Megane modellerinde 2020 yılından itibaren sunulacak hibrid ve şarj edilebilir hibrid versiyonları. Carlos Ghosn, aynı zamanda 2 Ekim’de Paris Otomobil Fuarı’nda heyecan verici konseptle birlikte ilk kez tanıtılacak AEX (Augmented Editorial Experience) aracılığıyla geleceğe yönelik dijital deneyim vizyonunu paylaştı.

Yeni modeller, yeni pazarlar

%100 elektrikli mobilitenin öncü ve lideri Renault Grubu, A segmenti, en yüksek mesafe olan 250 km NEDC menzile sahip, SUV tarzından esinlenen A segmentinde yeni elektrikli otomobili K-ZE’yi gün yüzüne çıkardı. Yeni model, belirgin çizgilerle sportif bir görünüm ve kaslı ve kompakt bir yapıya sahip. Baştan çıkarıcı tasarımının ötesinde K-ZE, ev tipi priz ve şehir altyapısı ile uyumlu çift şarj sistemi sayesinde kolayca şarj edilebiliyor. K-ZE, elektrikli araç sürüş deneyimini en üst seviyeye taşıyan, arka park sensörleri, arka görüş kamerası ve internet bağlantılı navigasyon ve hizmet merkezi ekranı gibi bir dizi donanımla birlikte sunuluyor.

Çin en büyük ve en hızlı gelişen elektrikli araçlar pazarı. Uluslararası genişleme kapsamında K-ZE ilk kez Çin’de pazara sunulacak. Çin piyasasına yönelik rekabetçi elektrikli araçlar geliştirmek ve üretmek üzere Dongfeng Motor Groupe ve Nissan’ın ortak girişimiyle kurulan e-GT New Energy Automative Co tarafından yerel olarak üretilecek.

Carlos Ghosn,”2008’de Renault Grubu, elektrikli otomobillerde öncüydü, bugün ise lider. Yepyeni modelimiz Renault K-ZE ulaşılabilir, şehirli ve SUV’den esinlenmiş bir otomobil. K-ZE, Renault Grubu’nun en güçlü yönlerini bünyesinde barındırıyor: elektrikli otomobildeki liderliğimiz, ulaşılabilir fiyatlı otomobildeki uzmanlığımız ve sağlam ortaklıklar yapma kapasitemiz.” açıklamasını yaptı.

Diğer taraftan Renault, ürün gamının elektrik teknolojisine geçişi konusunda tamamlayıcı bir adımı da açıkladı. Grup, 2020 yılında en çok tercih edilen modeller olan Clio’nun hibrid versiyonları, Megane ve Captur’un şarj edilebilir hibrid versiyonları ile müşterilerinin elektrikli otomobil teknolojisini keşfetmesine fırsat sunacak. Ayrıca %100 Renault’ya ait inovatif bir teknoloji olan e-Tech ile Grup, B ve C segmenti modellerinde hibrid sistemi sunabiliyor.

Premium içerik ve yepyeni sürüş deneyimleri

Carlos Ghosn gerçekleştirdiği basın toplantısında, ayrıca mobil hizmetlerin ilerleyişiyle sürüş deneyimlerinin nasıl evrim geçirdiğine değindi. İnternet bağlantılı ve otonom bir araçta, dikkatleri yolda olmaksızın kullanıcılar, kişisel ve profesyonel açıdan daha sofistike ve zengin bir deneyim yaşama arayışına girecekler.

Bu çerçevede Grup, medya endüstrisi ile bir yakınlaşma başlattı ve Challenges Grup ile ilk editoryal iş birliğini imzaladı. Bu ortaklıktan, sürüşün ve otomobilin ötesinde, her seyahati eşsiz bir bilgi deneyimi haline getirme tutkusuna sahip Augmented Editorial Experience (AEX) doğdu.

Carlos Ghosn şöyle devam etti. “İnternet bağlantılı ve otonom otomobillerin öne çıkmasıyla birlikte kullanıcılar yolda vakitlerini değerlendirmek istiyor. Yarının kişiselleştirilmiş ve internet bağlantılı deneyimini Challenges Grup ile birlikte hayal ettik. Sürücü ve yolculara benzersiz bir sürüş deneyiminin yanı sıra premium editoryal bir içerik sunmak farklılaşmada kilit faktör olacaktır”

AEX konsepti Paris Otomobil Faurı’nda tanıtılıyor. Geniş bir kapsül bünyesinde 222° panoramik 4 senaryo ile ziyaretçi, yolda geçen zamanının, Challenges Grup redaksiyonları aracılığıyla Premium, interaktif ve kişiselleştirilmiş yeni içerik biçimleriyle ne şekilde farklı olabileceğini keşfedebiliyor.

Kapsayıcı Artırılmış Editoryal Deneyim, Paris Motor Show’da, Renault standında görücüye çıkacak. Ziyaretçiler, gerçek boyutlu bir kapsülün içinde 4 farklı senaryo ve 222 derecelik bir projeksiyon ile araba içinde geçirdikleri gündelik zamanın geliştirilmiş sürüş deneyimleri ve seçkin, uyum sağlayan, kişiselleştirilmiş içerik sayesinde nasıl değişebileceğini deneyimleyecekler.

Renault standında yan yana yer alan markanın otonom, elektrikli ve internet bağlantılı yeni premium konsept modeli ve AEX kapsülü ile ziyaretçiler, geleceğin otonom sürüş deneyimini kolayca hayal edebilecekler.