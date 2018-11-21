Renault Yönetim Kurulu, Nissan’dan Ghosn kanıtını istedi

Fransız şirketin başarılı yöneticisi Carlos Ghosn’un tutuklanması ardından Renault Grubu, yapacaklarına karar vermek için dün bir araya geldi. Bu toplantıda Carlos Ghosn’un görevinin elinden alınması ve şirketin hisse sahibi olan Fransız Hükümeti’nin baskıları nedeniyle büyük yaptırımlar getirilmesi bekleniyordu. Fakat kurulda Ghosn’un günah keçisi ilan edilip, kanıtsız bir şekilde cezalandırılmasını istemedikleri ve görevlerini elinden almak yerine kısa vadeli bir önlem alacakları kararı çıktı.

Nissan Carlos Ghosn’u “görevi kötüye kullanma” ile suçluyor

Yönetim kurulu toplantısında Renault’nun bağımsız direktörü olan Philippe Lagayette başkan görevini üstlendi. Toplantı sonrasında açıklamaya yapan Lagayette, Renault Grubu’nun çıkarlarını korumak ve operasyonların sürekliliğini korumak için geçici yönetim önlemlerini uygulamaya koyacaklarını söyledi.

Renault’un baş işletme sorumlusu olan Thierry Bollore, bu toplantıda “Genel Müdür Yardımcısı” olarak seçildi. Carlos Ghosn ile şimdilik aynı yetkiye sahip olan Thierry Bollore, şirketlerin günlük yönetiminden sorumlu olacak.

Yapılan açıklamada “Nissan ve Japon yargı makamları tarafından Bay Ghosn’a karşı toplanan kanıtların yorumlamasını yapamayız. Ghosn, geçici olarak işten çıkarılmadı, Başkan ve İcra Kurulu Başkanı olarak halen görevini devam edecek” denildi.

Renault’taki görevinden alınmayan Ghosn, ittifakın üyesi olan Nissan ile anlaşmazlığa neden oldu. Nissan’ın CEO’su Hiroto Siakawa Ghosn’un yaptığı iddia edilen eylemleri için “umutsuzluk, öfke ve kızgınlık” duyduğunu söyledi.

Kurulda alınan kararları ise Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance ittifakı onayladı.