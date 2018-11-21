Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Renault Yönetim Kurulu, Nissan’dan Ghosn kanıtını istedi

Fransız markanın başarıları ile ön plana çıkan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Carlos Ghosn’un tutuklanması ardından, Renault Yönetim Kurulu, Nissan’dan bu olayların olmasına neden olan kanıtı istedi.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransız şirketin başarılı yöneticisi Carlos Ghosn’un tutuklanması ardından Renault Grubu, yapacaklarına karar vermek için dün bir araya geldi. Bu toplantıda Carlos Ghosn’un görevinin elinden alınması ve şirketin hisse sahibi olan Fransız Hükümeti’nin baskıları nedeniyle büyük yaptırımlar getirilmesi bekleniyordu. Fakat kurulda Ghosn’un günah keçisi ilan edilip, kanıtsız bir şekilde cezalandırılmasını istemedikleri ve görevlerini elinden almak yerine kısa vadeli bir önlem alacakları kararı çıktı. 
 
Nissan Carlos Ghosn’u “görevi kötüye kullanma” ile suçluyor
 
Yönetim kurulu toplantısında Renault’nun bağımsız direktörü olan Philippe Lagayette başkan görevini üstlendi. Toplantı sonrasında açıklamaya yapan Lagayette, Renault Grubu’nun çıkarlarını korumak ve operasyonların sürekliliğini korumak için geçici yönetim önlemlerini uygulamaya koyacaklarını söyledi.
 
Renault’un baş işletme sorumlusu olan Thierry Bollore, bu toplantıda “Genel Müdür Yardımcısı” olarak seçildi. Carlos Ghosn ile şimdilik aynı yetkiye sahip olan Thierry Bollore, şirketlerin günlük yönetiminden sorumlu olacak. 
Yapılan açıklamada “Nissan ve Japon yargı makamları tarafından Bay Ghosn’a karşı toplanan kanıtların yorumlamasını yapamayız. Ghosn, geçici olarak işten çıkarılmadı, Başkan ve İcra Kurulu Başkanı olarak halen görevini devam edecek” denildi.
 
Renault’taki görevinden alınmayan Ghosn, ittifakın üyesi olan Nissan ile anlaşmazlığa neden oldu. Nissan’ın CEO’su Hiroto Siakawa Ghosn’un yaptığı iddia edilen eylemleri için “umutsuzluk, öfke ve kızgınlık” duyduğunu söyledi. 
 
Kurulda alınan kararları ise Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance ittifakı onayladı. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA