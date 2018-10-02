Renault’dan Paris Otomobil Fuarı’nda iki dünya prömiyeri: EZ-ULTIMO ve Yeni Kadjar

Renault, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda konsept modeli EZ-ULTIMO’nun dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. EZ-ULTIMO elektrikli, internet bağlantılı ve otonom bir robot otomobil. Bu konsept model, paylaşımlı mobilite hizmetlerinin giderek önem kazandığı bir dönemde herkese ayrıcalıklı ve benzersiz bir taşıma deneyimi sunan, birinci sınıf bir mobilite çözümü olarak öne çıkıyor.

Yeni Renault Kadjar daha çekici tasarımı ve konforu ile Paris’te otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. Kadjar, geleneksel SUV tasarımına sadık kalırken, dinamik ve çağdaş hatlarıyla daha çekici ve şık görünümü ile dikkat çekiyor. Yeni Kadjar’da konfor, kalite ve ergonomik tasarım ön planda tutulurken, yeniden tasarlanan iç kısım ile daha keyifli bir sürüş deneyimi sunuluyor.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Renault, Paris Otomobil Fuarı’nda EZ-ULTIMO konsept modeli ile geleceğe ilişkin vizyonunu ortaya koyuyor. Müşteri beklentileri ve tüketim alışkanlıklarının değiştiği bir dönemde otonom, elektrikli, paylaşımlı çözümler ile herkes için sürdürülebilir mobilite kavramını vurguluyor. Diğer taraftan tasarımı ile müşterilerin beğenisini kazanan Kadjar modeli Paris’te ilk kez gün ışığına çıkıyor. Renault Kadjar, keskin hatları, dinamik özellikleri ve konforu ile geniş bir müşteri yelpazesinin ilgi odağı olmaya aday.” dedi.

EZ-ULTIMO: Elektrikli, internet bağlantılı ve otonom bir robot otomobil konsepti

Seyahat veya şehir turunda hizmet vermek üzere tasarlanan lüks konsept EZ-ULTIMO, her açıdan Renault’nun DNA’sına sahip olmasının yanı sıra markanın ‘Fransız Tasarımı’ ve ‘Easy Life/Kolay Yaşam’ ilkelerini yansıtıyor.

Konsept model, en fazla 3 yolcunun seyahat edebildiği rahat bir kabine sahip. Renault Grubu tarafından tanıtılan AEX (Augmented Editorial Experience) kapsülü sayesinde benzersiz bir multi-medya deneyimi ile şehri seyretmek mümkün oluyor. Yolcu, kabin içinde kendini evinde hissediyor ve evinin camından dışarı bakarmış gibi panoramik cam tavandan gökyüzünü seyredebiliyor.

Kabin içinde ahşap, mermer ve deri gibi seçkin malzemeler öne çıkıyor. EZ-ULTIMO’nun döşemelerindeki rafine detaylar, aydınlatma ve şeffaflık ise kabin içi sürüş deneyimini unutulmaz hale getiriyor.

4’üncü seviye otonom sürüş becerisine sahip EZ-ULTIMO, önündeki araç ile olan mesafesini ayarlayabiliyor, şeritte kalabiliyor ve şerit değiştirebiliyor. Ayrıca kendi başına veya takip merkezine bağlantı imkanı sayesinde, yakınındaki olağanüstü olaylara karşı kendini güvenli bir konuma alabiliyor. Ayrıca EZ-ULTIMO, hem şehir içinde hem de şehir dışında seyahat edebiliyor, örneğin havaalanına veya otelden turistik bir bölgeye gidebiliyor.

EZ-ULTIMO, Renault Grubu’nun 2018 yılında otonom, elektrikli, internet bağlantılı ve paylaşımlı şehir mobilite hizmetlerine yönelik 3’üncü konsept modeli olarak öne çıkıyor. EZ-GO ve EZ-PRO’nun ardından Renault EZ-ULTIMO, Renault Grubu’nun herkes için sürdürülebilir mobilite vizyonunu tamamlıyor.

Yeni Kadjar’da konfor, kalite ve ergonomik tasarım ön planda

Daha çekici ve konforlu tasarımı ile Yeni Kadjar Paris’te günyüzüne çıkıyor. C şeklindeki LED farlar Kadjar’ın yüksek teknolojik görünümüne katkı sağlıyor. Yeni tasarım özellikleri arasında; yeni krom geniş ızgara, gövde rengiyle aynı renk tamponlar geliyor.

Yeni Kadjar’ın iç mekanında da önemli değişiklikler göze çarpıyor;

Yeni multimedya dokunmatik ekran daha yüksek parlaklığa ve hassasiyete sahip. 7 inç ekran R-LINK 2 sistemine sahip.

Yeni otomatik klima kontrol paneli daha modern ve ergonomik bir tasarıma sahip.

Yenilenen Kadjar’da sunulan yakıt verimliliği ve performansı artıran yeni nesil benzinli ve dizel motorlar sürüş keyfini daha da artırıyor.

1.3l TCe benzinli motor Yeni Renault Kadjar 2 güç seçeneğiyle birlikte sunuluyor (140 ve 160 bg). Bu yeni nesil motor, İttifak ve partneri Daimler tarafından birlikte geliştirildi. İki ortağının en üst kalite standartlarıyla sunulan motor, daha önceki Tce motora kıyasla daha geniş bir güç seçeneği, daha fazla tork (özellikle düşük motor hızlarında), daha az CO2 salımına sahip.

Yeni Kadjar motor yelpazesi:

Geliştirilmiş benzinli ve dizel motorları ile daha yüksek sürüş keyfi.

“Blue dCi” adı verilen yeni nesil dizel motorların zararlı emisyon miktarlarını azaltan son teknoloji sistemleri de Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılıyor. Yeni Kadjar, 1.5 Blue dCi 115 bg ve 1.7 Blue dCi 150 bg motorlarla sunulacak.

Yeni Limited Edition : ZOE Iconic

110 bin adedi aşan satış rakamı ile ZOE, Avrupa'nın en çok satan elektrikli araç modeli. ZOE, 2012 sonundaki lansmanından bu yana elektrikli araç pazarının ikonu haline geldi. Bu anlamda, Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtımı yapılan Limited Edition ZOE’ye ‘Iconic’ adının verilmesi bir tesadüf değil. Bu versiyon yeni gri gövde rengi, yeni 17 inç alüminyum jantlar ve özel gri döşemesi ile sunuluyor. ZOE Iconic 300 km net sürüş menzili sunan R110 ve Q90 elektrikli motorlara sahip.

Elektrikli araç sürücülerinin günlük hayatını kolaylaştırmak amacıyla sunulan yeni bir hizmet sayesinde, tüm yolculuk süresi (yolculuk + akü şarjı) hakkında bilgi vererek akıllı yolculuk imkanı sunuyor ve sürücü en uygun şarj noktasını bulma konusunda yönlendiriyor. Pazarda bir ilk olan bu uygulamaya akıllı telefon üzerinden erişilebiliyor. Ek olarak tüm hizmetler, MY Renault adlı tek bir uygulama altında bir arada bulunuyor.