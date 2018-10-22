Renault’dan sezonun en iyi derecesi

Nico Sainz “Renault ile yarışmaya başladığımdan bu yana en iyi takım performansını elde etmiş olmaktan çok mutluyum. Otomobilimizin yeterli hıza ulaşabildiğini ve son derece rekabetçi olduğumuzu göstermiş olduk. Sıralamada iyi bir pozisyonda olmanın ve temiz bir ilk tur çıkarmanın önemini de bir kez daha görmüş olduk. Hala çok şey yapabiliriz, önemli puanlar kazandığımızı düşünüyorum. Önümüzde üç yarış daha var ve aynı başarıyı sürdürmemiz gerekiyor.” dedi.

11’inci sırada başladığı yarışı 7’inci sırada tamamlayan Carlos Sainz, “Genel olarak hafta sonu performansımızdan memnunum. Takım olarak iyi bir sonuç elde ettik, buna çok ihtiyacımız vardı. Yarışı 6’ıncı ve 7’inci sırada tamamlamak, bize çok önemli puanlar kazandırdı. Bu harika takım çalışmasından ötürü herkesi tebrik etmek istiyorum. Yarışa oldukça iyi bir başlangıç yaparak ilk dönüşte önümde başlamış olan üç aracı geride bıraktım. Ferrari’nin arkasındayken virajı geniş aldım ve Estaban’ın beni geçmesine izin verdim. 6’ıncı turda ise onu temiz bir şekilde dışarıdan solladım, bu yüzden verilen cezayı anlamış değilim. Sonrasında ise tamamen lastik yönetimi ve yakıt tasarrufuna odaklandım. 7’inci sırayı elde etmiş olmaktan ve takımın gösterdiği çabadan dolayı mutluyum.” dedi.

Renault Sport Formula 1 Takım Direktörü Cyril Abiteboul, “Takım olarak birlikte hareket ettiğimizde neler başarabileceğimizi gördük. Pist koşullarından dolayı herkes için zorlu geçen bir hafta sonunun ardından istediğimiz sonuçları elde ettik. Son üç yarışa girerken şampiyonada daha iyi bir pozisyon elde ettik ve bu durum takıma ve sürücülerimize güven verdi.’’ dedi.