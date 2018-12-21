Renault-Nissan ve Mitsubishi ittifakının efsane CEO’su Carlos Ghosn, serbest bırakıldı

Nissan’ın eski CEO’su olan ve Nissan’ı iflas etmekten kurtaran adam olan Carlos Ghosn, Nissan’ın yeni CEO’su tarafından mali görevini kötüye kullanmakla suçlandı. Bu suçlama sonrasında Japonya’ya girerken gözaltına alınan Ghosn, beş yıllık bir süre ile maaşını düşük göstermek ile suçlanıyordu. Bu iddiaları kabul etmeyen Ghosn, Renault Grubu’nun başkanlığına devam etti. Bu süreçte Mitsubishi ve Nissan’daki başkanlığından istifa eden Ghosn’un tutukluğunun devam etmesini isteyen savcı, daha uzun bir gözaltı süresi talep etti. Bu talebi reddeden mahkeme, Ghosn’tu serbest bıraktı.

Japon yayın kuruluşu olan NHK’ya göre Nissan’da bu olayla suçlandı. Ghosn ile aynı zamanda tutuklanan eski Nissan yöneticilerinden olan Greg Kelly’de olayla ilgili suçlu bulundu. NHK’ya göre Nissan’ın savcılığa ilettiği raporlarda Nissan’ın düzenlediği belgelerde ve ödenen tutarlarda farklılık olduğu belirtti. Bu farkın ödenmesini gerektiğini de söyleyen mahkeme, eğer suçlar kanıtlanırsa Ghosn’a 10 yıla kadar hapis cezası verilebilir ve Japon vergi dairesi tarafından 33 milyon TL vergi cezası kesilebilir.