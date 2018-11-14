Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı hızlı şarj cihazlarına yatırım yapıyor
Renault’un Mitsubishi ve Nissan ile yaptığı ittifak, elektrikli otomobillerin geliştirilmesini hızlandırdı. Bu hızlanmanın bir diğer kısmı olan alt yapı problemi ise bu ittifak tarafından çözülecek.
- star.com.tr / Çağatay Uğur
Otomobil dünyasının giderek elektrikli otomobillere yatırım yapması, bir takım alt yapı sorunlarının yaşanmasına neden oldu. Yetersiz kalan şarj istasyonları ve uzun şarj süreleri yüzünden elektrikli otomobil sahipleri sorunlar yaşamaya başladı. Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı alt yapı problemi için çözüm çalışmalarına başladı. Yüksek hızlı şarj istasyonları için çalışmalara başladı. Bu şarj sistemi dışında çok hızlı şarj olabilen piller bu projenin bir parçası olacak. Geliştirilen bu piller 5 dakikada %50, 15 dakikada %80 dolacak. Bu değişikliklere rağmen daha uzun ömürlü olacak olan piller, düşük sıcaklıklarda da veriminden kaybetmeyecek.
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