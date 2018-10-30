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Renault’ya MMA Smarties Ödülleri’nde 6 Ödül

Renault, mobil pazarlamaya yönelik dünyada tek ödül olma özelliğini taşıyan Smarties ödüllerinden 6 ödül ile ayrıldı.

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Renault, mobil pazarlamaya yönelik dünyada tek ödül olma özelliğini taşıyan Smarties ödüllerinden 6 ödül ile ayrıldı. Global bir kuruluş olan MMA (Mobil Pazarlama Birliği) tarafından verilen Smarties ödüllerinde Renault, Dünya’da bir ilk olan ‘Getir’ işbirliği ile dakikalar içinde kullanıcıları Megane Sedan ile buluşturan çalışması ile 6 ödül kazandı.
 
Tarihinde ilk kez mobil pazarlama ödüllerini kucaklayan Renault, bu işbirliği ile “Lead Generation”, “Lead Generation EMEA”, “Best in Show”, “Product launch”, “Innovation” ve “Location based” kategorilerinde 6 Smarties ödülüne layık görüldü.

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