1917 yılında 50 civarındaki altın kaplı yumurta tamamlandığında, hayranlık uyandıran son derece değerli bir kreasyonunun parçaları olarak tanınmışlardır.

Rolls-Royce Motor Cars ve Fabergé, “Spirit of Ecstasy’’ Fabergé yumurtasını gururla duyuruyor.

Mücevher sanatı tarihinde önemli yer tutan ‘’Faberge’’ yumurtası kültürel ve ekonomik yapıları günümüze taşınarak çağdaş bir tarzda tasarlandı.

Lüks evlerinin dünyadaki iki saygın ismi, seçici bir kolleksiyonere benzersiz bir sanat eseri ortaya çıkarmak için güçlerini birleştirdi.

Tarihte ilk kez, 1911 yılından bugüne dek Rolls-Royce'un değişmeyen belirgin simgesi "Spirit of Ecstasy" heykelciği, modern bir ‘’Faberge’’ yumurtasının içinde kozalandı.

Rolls-Royce tasarımcıları tarafından tasarlanan ve Faberge çalışma sorumlularının hayata geçirdiği dünyanın en iyi ve en değerli eserlerinden biri yeniden yorumlandı.

Bu seçkin işbirliğinden doğan başyapıt, her iki markanın da bugüne kadar tanınmış olduğu ustalık ve detaylara olan olağanüstü ilgiyi yansıtıyor.

Her iki marka da zamanın değişimine ayak uydurarak modern, çokça aranan, gerçek lüks eşyaların zirvesini üretmeye devam ediyor.

Rolls_Royce Ceo'su Törsten Müller Ötvös ; "Faberge’’ yumurtasıyla tasarlanmış "Spirit of Ecstasy" simgesi, kişiselleştirilmiş bespoke araçları daha ileri taşımak isteyen bir tutkudan doğmuştur. Eşsiz ve ulaşılmazın arayışında olan patronların istek ve taleplerine cevap vermeye devam eden Rolls-Royce'un, bir tasarımcısı tarafından çizilen yumurtası, şüphesiz ki modern çağın en iyi kolleksiyonlarından biri olarak anılacak." dedi.

Sıra dışı yetenekleriyle evlenen Faberge'den yedi zanaatkârdan oluşan ekip, en iyi malzemeleri kullanarak oldukça zengin sanatsal üsluplarını, bu ihtişamlı sanat figüründe yansıttılar.

160 mm ve 400 gr. ağırlığındaki düşsel görünüme sahip altın yumurtanın kolları, 18 ayar beyaz altının, elle oyulmuş parlak mor guilloche çizimli tabanına dayanır.

Yaklaşık 10 karatlık yuvarlak beyaz elmas ile süslenmiş gül altın kanatlar,"Spirit of Ecstasy" heykeli için koruyucu bir oda görevini üstlenen yumurta şeklini tanımlar.

23 Ekim'de Rolls-Royce'un evi Goodwood'da özel müşterilere ilk kez tanıtılan Faberge yumurtalı "Spirits of Ecstasy", yılbaşında Faberge Londra'nın vitrininde sergilenmeye başlayacak.