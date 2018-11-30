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Samsung, otomobil bataryası için fabrika kuruyor

Teknoloji devleri de büyüyen otomobil pazarından pay almak için çalışmalara başladılar. Samsung'da dev yatırımlarına batarya fabrikası kurarak başlıyor.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Teknoloji devi Samsung, sıfır emisyonlu otomobil teknolojileri üzerinde çalışmalarına başladı. Güney Kore’li şirket, Detroit yakınlarında açmayı planladığı otomobil fabrikası için yatırımlarına başladı. İlk olarak aracın alt yapısını üreteceği fabrikalara yatırım yapan Samsung, devasa pil fabrikası için yatırıma başladı. 55.6 milyon Euro yatırım yapacak olan şirket, 2024 yılında bu tesisi devreye alacak. 
 
ABD’de bir ilk
 
Kurulacak olan doğa dostu tesis, akülerin üretiminin yanında, Samsung SDI bölümünün merkezi olacak. Ar-Ge faaliyetleri de yürütecek olan tesis, akü konusunda uzmanlaşacak. ABD’de bir ilk olacak bu tesis, ABD’de eyaletler arasında çekişmeye de neden oldu. Ana tedarikçilerine yakın olduğu için Ohio’da kurulması planlanan tesis, Michigan eyaletinden gelen 10 milyon dolarlık hibe, emlak vergisinde indirim ve devletin 6 milyon dolarlık eğitim desteği nedeniyle Detroit’e kurulacak. Yapılan yeni araştırmalar sayesinde şarj sürelerini büyük ölçüde düşürmeyi planlayan Samsung, ilk ürettiği pil ile de 600 km’ye kadar menzil sunacağını açıkladı. 
 

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