Seat’ın sevilen otomobili Leon, yeni yüzüyle yakalandı

İspanyol otomobil devi Seat, tüm dünyada fazlasıyla sevilen, rakibi olan VW Golf üzerinden yükselen modeli Leon’u artık yeniliyor. Geçtiğimiz yıllarda ufak değişimler ile karşımıza çıkan Leon’un yeni versiyonunun çok kısa süre içerisinde de göreceğiz. Yollarda bolca test edilen otomobiller, dış kaynaklara göre Mart ayında yapılan Cenevre Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkacak. Kabin içinde büyük bir değişiklik ile bizi karşılamasını beklediğimiz otomobil, artık elektrikli sisteme de sahip olacak gibi görünüyor.

48V akü sistemi de beklediğimiz otomobilin, sevilen hatlarından ayrılmasını çok beklemiyoruz. Keskin kenarlardan daha çok düz yapıya sahip olan otomobilin ön tarafındaki alçalma çok dikkat çekiyor. Arka tasarımda ise benzer şekli koruduğu görünen otomobilin, çok daha gelişmiş bir medya sistemine sahip olacağına kesin gözle bakılıyor. Daha çok genç kullanıcıların sahip olduğu bu otomobilin internet bağlantısının da olacağı söyleniyor.

Seat’ın araştırma ve geliştirme patronu Matthias Rabe, Barcelona Mobil Dünya Kongresi’nde yeni teknolojilerinin herkesi şaşırtacak kadar iyi olacağının sinyalini verdi. Tesla’nın mükemmel olarak adlandırılan multimedya sisteminden bile çok daha iyi olacağını söyleyen Rabe, herkesi heyecanlandırmayı da başardı.

Eski nesil araç severlerin sevmediği gibi koltuk ısıtma düğmeleri dahil her butonu tamamen dokunmatik ekrana taşıyacaklarını şimdiden kestirmek mümkün. Daha az tuş ile karmaşıklığı kaldıran tasarımcılar bize göre insanların dikkatini daha fazla dağıtan materyaller ortaya çıkartıyorlar.

Seat’ın sıfır emisyonlu modelinin yanı sıra, hibrit versiyonu da artık bu model ile yollarda olacak. Elektrikli Leon ile 2020 yılında elektrikli otomobil dünyasına girmesini beklediğimiz Seat, VW Golf ile aynı platform üzerinde yükselecek.