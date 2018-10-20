SEAT’ın Yeni SUV’u Tarraco böyle tasarlandı

Markanın, bu yeni SUV modelinin tasarım sürecini ve marka üzerindeki etkilerini birlikte keşfedelim:

Dış görünüş

SUV müşterilerinin yüzde 65’i, satın alma kararlarını dış tasarıma dayanarak veriyor. Aslında bu otomobillerin hatları, karakteristik özelliklerinden bir tanesi. Dış tasarımcı Xavier Villanueva, “Otomobilin hatları daha agresif daha güçlü ve daha etkileyici” diyor. Ön uç SEAT Tarraco’nun en önemli parçalarından biridir: “Ön ızgara, diğer araçlara göre daha dik konumlandırılmıştır. Bu, ilk büyük SUV modeline daha uzun bir kaput ve daha sağlam hatlar kazandırıyor.” diye ekliyor.

Tasarımcılar için yeni mücadele

Bir SUV’un yolcu bölümü, diğer modellere göre nispeten daha büyüktür. Daha büyük hacim, tasarım ekibi için daha büyük bir mücadele demek. Firmanın İç Tasarım Başkanı Daniel Hervás, “Müşteriler, konfor, ergonomi ve performans arasındaki doğru dengeyi arıyorlar. Bu da SUV modeli tasarlanırken göz önünde bulundurulması gereken bir başka özelliktir” diyor.

Renklere bağlı kişilik

SEAT’ın Renk ve Dekor Departmanı’nda bir tasarımcı olan Jordi Font’un sözleri, “Boyut, siluet ve hedef her bir modelin renk yelpazesini belirler. Her segment, kendi renklerine sahiptir.” Bir SUV’un renk paleti, “güvenlik ve koruma” mesajı vermelidir. “Yumuşak veya metalik tonlar gerektirir ve boyutlarına bağlı olarak, iki renkli tavan veya belirli dekor öğeleri gibi özelliklerle oynayabilirsiniz.” SEAT Tarraco’nun renk paleti, “kişiliğini tanımlayan ve ona zarif genleri kazandıran” sekiz renkten oluşuyor.

Ortama uygun giyim

SEAT’ın en büyük SUV modelinin döşemelerini belirlerken uzamanlar en iyi malzemelerle çalıştı. Renk ve Dekor Departmanı’ndan Amanda López: Araca ekstra sofistike bir görünüş vermek için melanj kumaşlar ve ilk defa mat krom dekor özellikler seçtik. İç tasarımın çoklu kombinasyonlarını teyit etmek için de sanal gerçeklikten faydalandılar.

Sanal gerçeklik, en iyi kaynak

Sanal gerçeklik iç görünüşü tanımlamak için kullanılsa da dış hatları veya aerodinamik özellikleri belirlemek için de bu teknoloji giderek daha belirleyici hale gelen bir rol oynuyor. SEAT görselleştirme ekibinin başkanı Manel Garcés: “Eskiden, tasarımcılar canlandırmalarla yaptıkları işi %60 gerçekçilikle görebiliyordu. Sanal gerçeklik sayesinde, bu oranı %90’a kadar çıkarmak mümkün. Bu, oldukça zaman kazandıran bir yol. Artık tasarım ekibi birkaç dakika önceki çizimlerini üç boyutlu olarak görebiliyor.”

5.000 kilo kil

Yeni teknolojilerin kullanılmasına rağmen, kilden bir model yapmak, yeni aracın gerçek boyutlarını takdir etmek için hala çok önemlidir. Tarraco’ya şekil vermek için 5.000 kilodan fazla kil kullanıldı ve en büyük mücadele Carlos Arcos’a göre, “böylesine büyük bir otomobilin hacimlerini ve oranlarını kontrol edebilmekti”. Yeni modelin hatları onaylandıktan sonra, fikirler mühendislere devrediliyor.

SEAT Tasarım Direktörü Alejandro Mesonero, yeni Tarraco’yu “Kişiliği, gücü ve prestiji anlatan bir otomobil” olarak tanımlıyor.