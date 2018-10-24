Sebastian Loeb C3 WRC ile İspanya'da etaplara geri dönüyor

2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın on birinci ayağı olan Galler Rallisi’nin ardından sıra İspanya Rallisi’nde. İspanya’nın benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili hem asfalt hem de toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

İspanya Rallisi’nde Citroën Total Abu Dhabi WRT adına Craig Breen – Scott Martin, Khalid Al Qassimi – Chris Patterson ekiplerinin dışında dokuz kez WRC şampiyonu olan Sébastien Loeb - Daniel Elena ikilisi de start alacak.

Sébastien Loeb - Daniel Elena ikilisi için İspanya Rallisi’nin ayrı bir önemi bulunuyor. Kariyerleri boyunca İspanya Rallisi’ni 8 kez kazanan (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012) Sébastien Loeb - Daniel Elena ikilisi kırılması zor bir rekoru ellerinde tutuyor.